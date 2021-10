Xior versterkt balans voor verdere groei

De beursgenoteerde kotmadam Xior gaat in het Spaanse Sevilla een nieuwe residentie uit de grond stampen. Ze heeft tegelijk ook haar kapitaalpositie fors versterkt.

Xior is erin geslaagd 307 miljoen euro aan extra kapitaal aan te trekken. Om haar financieringsbronnen te diversifiëren heeft de kotmadam gekozen voor een mix van groene leningen en een verhoging van bestaande kredietlijnen.

Met die operatie antwoordt Xior op de onrust bij de beleggers die ontstaan was na de recente overname van Quares Student Housing. Om de sectorgenoot over te nemen moet Xior bijna 156 miljoen euro ophoesten. Sommige analisten hadden verwacht dat de specialist in studentenkoten daarvoor kapitaal zou ophalen door nieuwe aandelen uit te geven. Maar het bedrijf kiest voor een andere vorm van kapitaalophaling.