Xior zet fors in op Spanje en Portugal

Xior, de specialist in studentenhuisvesting, zet zijn eerste stappen in Spanje en Portugal. Het investeert er meteen 53,7 miljoen euro in drie projecten.

Xior had een jaar geleden al te kennen te geven om naast België en Nederland actief te willen worden op een derde geografische markt. Tijdens Mipim, de grootste vastgoedbeurs voor professionelen in Europa, maken ze bekend meteen in twee bijkomende landen willen groeien: Spanje en Portugal.

Het bedrijf geeft meteen ook een aanduiding van zijn ambities op het Iberisch schiereiland: het mikt op een portefeuille van 250 miljoen euro. Ter vergelijking. Vandaag heeft Xior voor 815 miljoen euro vastgoed in portefeuille in België en Nederland samen.

Beide landen zijn op het vlak van studentenhuisvesting immatuur, gefragmenteerd en volop in beweging.

De twee markten bieden volgens Christian Teunissen, CEO van Xior, nog veel mogelijkheden: 'Beide landen zijn op het vlak van studentenhuisvesting immatuur, gefragmenteerd en volop in beweging. Het potentieel is in Spanje wel veel groter dan in Portugal'.

Opvallend is dat bij de drie projecten Belgische ontwikkelaars (LIFE en Promiris) zijn betrokken. Die bedrijven waren al eerder 'leveranciers'.

Spanje

In Barcelona heeft Xior een overeenkomst gesloten voor de verwerving van een eerste studentenresidentie op de nieuwe campus Diagonal-Besos van de Universitat Politècnica de Catalunya. De gloednieuwe residentie, vlakbij het strand en de hippe 22@ wijk, telt 191 zelfstandige kamers. De totale investeringswaarde bedraagt 25,5 miljoen euro.

Xior neemt het project over van de Belgische ontwikkelaar LIFE (Serge Hannecart). Xior verwierf reeds projecten van LIFE in Brussel, Maastricht en Enschede.

Spanje telt 84 universiteitezn met bijna 1,5 miljoen voltijdse studenten. De meeste universiteiten bevinden zich in de regio's van Madrid en Catalonië. Het aantal internationale studenten stijgt er snel.

Religieuze ordes

Vandaag is er in Spanje slechts aangepaste huisvesting voor 93.000 studenten. Het grootste gedeelte bevindt zich in verouderde zogenaamde Colegios Mayores, vaak uitgebaat door religieuze ordes. Naar schatting 636.000 studenten hebben nood aan huisvesting.

Een half miljoen studenten doen een beroep op de private residentiële verhuurmarkt. Voor buitenlandese studenten is dat geen ideale situatie. De vraag naar extra capaciteit is groot.

Portugal

In Portugal werd een akkoord bereikt voor de ontwikkeling van twee projecten via een joint venture in Lissabon en Porto. Beide projecten worden ontwikkeld in samenwerking met de Belgische ontwikkelaar Promiris (Filip De Poorter). Het gaat om een totale investering van 28,2 miljoen euro.

Van zodra er voldoende zekerheid is rond de bouwvergunning (normaal later dit jaar) zal Xior 50 procent van de joint venture met Promiris verwerven. Bij de oplevering in 2021 neemt Xior de 100 procent.

Er is een huurovereenkomst getekend voor beide residenties met Odalys Portugal, een onderdeel van de Franse groep Odalys Campus, onder meer actief in het uitbaten van studentenhuisvesting in Zuid-Europa.

Het project Artur Lamas in Lissabon is een te ontwikkelen greenfield in volle eigendom voor 124 units (254 bedden) en 14 parkeerplaatsen, vlakbij het historisch centrum van Belém.

Het project Granjo in Porto is een herontwikkeling van een bestaand gebouw met 211 units (420 bedden) in het centrum van Porto.