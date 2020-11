Zonder uw makelaar kan huisbezoek wel nog

Zolang de vastgoedmakelaar fysiek niet aanwezig is, kunnen plaatsbezoeken wel nog doorgaan. Dat zeggen enkele grote vastgoedspelers, die daarvoor richtlijnen uitwerkten.

Sinds de nieuwe gedeeltelijke lockdown is er een verbod op plaatsbezoeken met immomakelaars in ons land. De sector stapte daarop naar de Raad van State, omdat andere beroepen zoals een notaris, landmeter, bouwpromotor of architect wel nog plaatsbezoeken mogen laten doorgaan.

Ook mogen particuliere eigenaars nog steeds kandidaat-kopers of -huurders ontvangen in het kader van een plaatsbezoek, omdat zo'n bezoek wettelijk niet gezien wordt als een nauw contact en de regels van social distancing gewaarborgd kunnen worden. Maar via een makelaar mag het dus niet.

Afgelopen weekend oordeelde de Raad van State dat er geen hoogdringendheid is: het rechtscollege verwierp de twee vorderingen tot schorsing.

Sleutels ophalen

Enkele grote vastgoedkantoren (onder meer Dewaele Vastgoedgroep, ERA Belgium, Trevi, Hillewaere, Century 21, Agence Rosseel) hebben daarom een procedure uitgewerkt om plaatsbezoeken toch te laten plaatsvinden conform de wetgeving, maar zonder fysieke aanwezigheid van de makelaar. Particulieren kunnen alle info over een woning via een makelaar ontvangen, een afspraak maken om het pand te bezoeken en de sleutel ophalen in het kantoor. Via een videocall met de makelaar kunt u ook de nodige uitleg krijgen terwijl u een pand bezoekt.