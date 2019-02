Zoon Logé neemt roer in handen bij Softimat

De koers van Softimat op de beurs van Brussel werd vrijdagnamiddag geschorst in afwachting van een mededeling van de onderneming. Die kwam er vrijdagavond, nadat de tekst ervan eerder op de dag was uitgelekt via de beurswebsite Zonebourse. Dat is ook de reden voor de schorsing door beurswaakhond FSMA.