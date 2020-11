Zorgvastgoed van Care Property krikt winst op

Terwijl andere vastgoedspelers zich door corona gedwongen zien om huur kwijt te schelden, blijft Care Property Invest voorlopig gespaard. De uitbater van serviceflats en woonzorgcentra slaagde er dan ook in de winst fors op te krikken. In de eerste drie kwartalen van het jaar bedroeg de aangepaste EPRA-winst (de winst uit kernactiviteiten) 16,8 miljoen euro, een stijging van 21 procent tegenover diezelfde periode vorig jaar.

De vastgoedvennootschap uit het Antwerpse Schoten had na de eerste jaarhelft al eens de winstvooruitzichten opgetrokken en bevestigt opnieuw de verhoogde EPRA-winstverwachting van 0,96 euro per aandeel over heel 2020. Het dividendvooruitzicht blijft onveranderd op 0,8 euro per aandeel.