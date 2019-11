Zorgvastgoedgroep Aedifica biedt op beursgenoteerde sectorgenoot Hoivatilat

Woonzorgvastgoedgroep Aedifica lanceert een overnamebod op het Finse Hoivatilat. Het ambieert op die manier een stevige voet aan de grond op de Scandinavische markt.

Aedifica, een vastgoedgroep voor woonzorg, heeft haar oog laten vallen op de Scandinavische markt. De groep wil via een openbaar bod van 14,75 euro in cash per aandeel (een premie van 16 procent op de slotkoers) alle aandelen verwerven van sectorgenoot Hoivatilat, genoteerd op de beurs van Helsinki. Het bod loopt van 11 november tot 2 december.

Drievoudige primeur

Als het bod slaagt, zorgt Aedifica voor een drievoudige primeur. Het is de eerste Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschap die actief wordt op de Scandinavische markt. Het is, door de toevoeging van Finland en Zweden, de eerste GVV die voortaan actief is in zes verschillende landen. En het is de eerste Belgische GVV die een overnamebod doet op een buitenlandse beursgenoteerde groep.

De opschortende voorwaarde is wel dat 90 procent van alle Finse aandeelhouders ingaan op het bod. Het bod heeft een goede kans op slagen. Zowel de raad van bestuur en als het management van de Finse groep steunen het bod. 19,7 procent van de aandeelhouders zegden al hun steun toe. Zij hebben zich geëngageerd pas op een tegenbod in te gaan als dat 16 euro per aandeel of meer zou bedragen. Dat is nog eens 9 procent meer dan het bod dat nu op tafel ligt. Het is weinig waarschijnlijk dat zo’n tegenbod er komt.

Kapitaalverhoging

De financiering van het overnamebod is geen probleem voor Aedifica. De groep deed in mei een kapitaalverhoging van 418 miljoen euro, de grootste ooit van een GVV in België. De schuldgraad daalde daardoor naar 37 procent. Dat gaf Aedifica de mogelijkheid om voor ruim een miljard euro te investeren. Sinds de kapitaalverhoging waren voor 287 miljoen euro aan engagementen aangegaan. Het overnamebod zal Aedifica maximaal 375 miljoen euro kosten, naast de 202 miljoen euro aan schulden die worden overgenomen. De schuldgraad zal met zo’n 11 procentpunt doen stijgen. Dat is nog een eind verwijderd van de maximale schuldgraad van 55 procent die voor Aedifica aanvaardbaar is.

Stefaan Gielens, al voor de beursgang van Aedifica de CEO van de groep, heeft de ambitie om een sleutelrol te spelen op de consolidatie van de Europese markt voor zorgvastgoed. 'Het is eten of gegeten worden', verklaarde hij in een interview met De Tijd. Eind vorig jaar realiseerde Gielens een kwantumsprong met de aankoop van een portefeuille Britse rusthuizen voor een half miljard euro.

De uitbreiding naar elk bijkomend land is niet eenvoudig. In elk land, en vaak in elke regio is er een andere regelgeving rond zorg en zorgvastgoed.

Aedifica heeft vandaag een beurskapitalisatie van 2,6 miljard euro. De totale vastgoedportefeuille gaat met het Finse overnamebod van 2,3 miljard euro naar meer dan 2,8 miljard euro.

Minder Belgisch

Als het overnamebod slaagt, daalt het aandeel van België in de portefeuille van 45 procent naar 39 procent. Het VK is de tweede markt (20 procent). De capaciteit van de projecten in de pijplijn (ter waarde van 602 miljoen euro) ligt wel vooral in Duitsland (49 procent) en Finland (26 procent). Het aandeel van Korian, de grootste huurder, daalt van 14 procent naar 12 procent.

Aedifica was in 2006 een van de laatste GVV's die naar de beurs trok. Samen met WDP en Retail Estates behoort het tot de grootste groeiers.

De koers van het aandeel Aedifica sloot de voorbije week af op 106,80 euro (-0,93 procent).