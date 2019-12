Zorgvastgoedgroep Aedifica verhoogt bod op Fins Hoivatilat

De Belgische woonzorgvastgoedgroep Aedifica verhoogt het bod op het Finse Hoivatilat. Ze hoop op die manier tegenstribbelende aandeelhouders over de streep te trekken.

Aedifica , een vastgoedgroep voor woonzorgvastgoed, lanceerde vorige maand een openbaar bod van 14,75 euro in cash per aandeel (een premie van 16 procent op de slotkoers toen) op haar sectorgenoot Hoivatilat, die noteert op de beurs van Helsinki.

Dat bod loopt niet van een leien dakje. Sommige aandeelhouders zoals het Britse Clearance Capital vonden het bod te laag. Daarom heeft Aedifica beslist om het bod te verhogen van 14,75 euro naar 16 euro per aandeel, leert een persbericht donderdag voorbeurs.

Verschillende aandeelhouders zoals Clearance hebben al toegezegd om hun aandelen aan de verhoogde prijs aan te bieden. Hierdoor is Aedifica verzekerd van 48,8 procent van de aandelen. Het nieuwe bod loopt tot 3 januari 2020. Het bereiken van de drempel van 50 procent, lijkt nu een koud kunstje. Oorspronkelijk mikte Aedifica op 90 procent, om het aandeel van de beurs te kunnen halen.

Drievoudige primeur

De overname is een drievoudige primeur. Aedifica wordt de eerste Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) die actief wordt op de Scandinavische markt. Het is, door de toevoeging van Finland en Zweden, de eerste gvv die voortaan actief is in zes landen. En het is de eerste Belgische gvv die een overnamebod doet op een buitenlandse beursgenoteerde groep.

Aedifica-CEO Stefaan Gielens heeft de ambitie om een sleutelrol te spelen bij de consolidatie van de Europese markt voor zorgvastgoed. 'Het is eten of gegeten worden', verklaarde hij in een interview met De Tijd. Eind vorig jaar realiseerde Gielens een kwantumsprong met de aankoop van een portefeuille Britse rusthuizen voor een half miljard euro.

De uitbreiding naar een bijkomend land is niet eenvoudig. In elk land, en vaak in elke regio is een andere regelgeving over zorg en zorgvastgoed van kracht.