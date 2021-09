Zwalpende vastgoedgroep Evergrande kan rente op obligaties niet terugbetalen

De rente die de getormenteerde Chinese vastgoedreus komende maandag moet ophoesten, zal niet betaald worden. Die waarschuwing heeft het Chinese ministerie van Huisvesting aan de Chinese grootbanken bezorgd.

Er blijft onverkwikkelijk nieuws komen over de tweede grootste projectontwikkelaar van China. Nadat het bedrijf dinsdag had toegegeven dat de verkoop van activa en dochterbedrijven niet vlot, blijkt de financiële situatie nu wel erg nijpend. Evergrande zal maandag niet in staat zijn rente te betalen op zijn obligaties, meldt het persagentschap Bloomberg. De beurshandel in die obligaties is stilgelegd.

Evergrande, dat een schuldenberg van omgerekend 260 miljard euro achter zich aansleept, is nog altijd in gesprek met banken om betalingsuitstel te krijgen. De vastgoedreus zal volgende week minstens één deadline voor de terugbetaling van een lening missen, vertelt een ingewijde aan Bloomberg. In het persbericht luidde het dat Evergrande 'alle mogelijke oplossingen in kaart zal brengen' om zijn geldproblemen op te lossen.

Hoewel de Chinese autoriteiten een team boekhoudkundige en juridische experts in stelling heeft gebracht, blijft Peking weigerachtig om de vastgoedmarkt gerust te stellen. De voorbije dagen verzamelden boze investeerders en getroffen klanten, die de oplevering van hun woning vrezen, al aan het hoofdkantoor van Evergrande. Ook de 200.000 Evergrande-medewerkers slaan massaal aan het betogen, waardoor de sociale onrust in China groot is.

Risico voor kleine banken

Het aandeel van Evergrande keldert opnieuw 5,4 procent op de beurs van Hongkong. Sinds het begin van dit jaar verloor de vastgoedmastodont meer dan 80 procent van zijn beurswaarde. De kredietbeoordelaar Fitch, die Evergrande een 'non-investmentgrade'-kredietscore van CCC+ geeft, waarschuwt dat een faillissement van Evergrande verschillende sectoren kan raken. 'Een default voor Evergrande zou de kredietwaardigheid van vastgoedbedrijven raken en kan tegenwind geven aan sommige kleinere banken', klinkt het.