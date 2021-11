Ascencio kijkt rustig uit naar vierde markt

De verhuurder van retailvastgoed Ascencio wil binnen drie tot vijf jaar actief zijn in een vierde markt naast België, Frankrijk en Spanje.

Als kleinere speler op de retailvastgoedmarkt legt Ascencio zich vooral toe op twee segmenten: supermarkten, goed voor zo'n 40 procent van de portefeuille, en retailparken. Beide houden in deze coronatijden goed stand. Tijdens de lockdowns sloegen mensen massaal voeding in voor thuisconsumptie en door hun goede bereikbaarheid en omvang bieden baanwinkels een koopomgeving die als relatief veilig wordt ervaren.

Tijdens het boekjaar 2020/21, dat eind september afliep, waren er nog enkele verplichte sluitingsperiodes voor niet-essentiële handelszaken, maar de impact op de huurinkomsten bleef voor Ascencio beperkt tot zo'n 1,2 miljoen euro. De totale huurinkomsten stegen met 3,9 procent naar 46,29 miljoen euro. Dat is vooral te danken aan de vijf aan Casino verhuurde supermarkten, die Ascencio in maart 2020 in Frankrijk overnam.

Wij kijken naar drie P’s: Les Pays-Bas, Portugal en Polen. Vincent Querton CEO Ascencio

Eenzelfde stijging kende de EPRA-winst, de winst uit de operationele activiteiten, die op 30,56 miljoen euro of 4,63 euro per aandeel uitkwam. De nettowinst gaat maal vijf, een spectaculaire toename die aan de herwaardering van de vastgoedportefeuille en financiële instrumenten is toe te schrijven. De raad van bestuur stelt voor het dividend te verhogen tot 3,70 euro bruto per aandeel, tegenover 3,65 euro over het boekjaar 2019/20. Het dividendrendement komt op 7,4 procent uit. ‘We zijn een vrij kleine speler in een specifieke markt, maar we zijn een rendementsaandeel’, zegt topman Querton.

Uitbreiding

Toch kijkt Ascencio naar groei. ‘We krijgen veel investeringsvoorstellen, maar zijn echt selectief.’ Ascencio is hoofdzakelijk actief in België en Frankrijk, maar bezit ook panden in Spanje. In die landen zijn er kansen om uit te breiden.