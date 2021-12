Betaalbaarheid studentenkamers staat onder druk

Door het tekort aan studentenkamers stijgen de huurprijzen in Brussel en Vlaanderen. Onbetaalbaarheid is met voorsprong de voornaamste reden om niet op kot te gaan.

Na een kleine terugval bij het uitbreken van de coronacrisis halen verhuurders van studentenkamers opnieuw een bezettingsgraad van bijna 100 procent. In Gent en Leuven was het afgelopen jaar zelfs sprake van een stormloop op studentenkamers, die zich vroeger en heviger manifesteerde dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit het Kotkompas, de jaarlijkse marktanalyse van de studentenhuisvesting door de vastgoedadviseur Stadim en de studentenvastgoedbeheerder Diggit StudentLife.

‘De vraag naar studentenkamers wordt ongetwijfeld ondersteund door tijdelijke factoren zoals een ‘verloren’ coronajaar inhalen, vrijwillig het studentenleven met een jaartje verlengen dan wel noodgedwongen een jaar overdoen. Maar de coronacrisis toont dat studenten nood hebben aan een campusleven en dat studentenvastgoed het hoofd kan bieden aan sterke conjuncturele schommelingen’, zegt Arne Hermans van Diggit StudentLife. ‘Terwijl de afgelopen vijf jaar de toename van nieuwe studentenkamers in Leuven en Kortrijk nog getemperd moest worden, is er intussen opnieuw een tekort.’

Het Kotkompas becijferde vorig jaar het tekort op 95.000 koten tegen 2030. Dat cijfer komt boven op de noodzaak om oudere koten te moderniseren.

Betaalbaarheid

Door het structurele tekort werd het afgelopen jaar zeker in Vlaanderen en Brussel een algemene stijging van de huurprijzen opgetekend. ‘Onbetaalbaarheid blijft met voorsprong de voornaamste reden om niet op kot te gaan. Dat prijsprobleem zal pas opgelost raken als er extra betaalbaar aanbod komt’, zegt Hermans.

Nieuwe projecten zitten vaak in het hogere prijsgamma. Naast het tekort aan koten drijven de almaar strengere veiligheids- en energie-eisen, wettelijke verplichtingen en stijgende grondstoffen- en loonkosten de huurprijzen op. ‘De vergunningscomplexiteit komt een vlotte aanvulling ook niet ten goede’, zegt Hermans.

Huurprijs en kosten

Gemiddeld woont 40 à 45 procent van de studenten in de grootste studentensteden in een of andere vorm van studentenhuisvesting. Een gemiddelde studentenkamer in België kost 415 euro per maand.

Boven op de huurprijs wordt klassiek ook een onkostenvergoeding van gemiddeld 60 à 80 euro gevraagd. ‘De bijkomende kosten liggen in Brussel en Wallonië merkelijk hoger. Voor een correcte prijsvergelijking is een globale opvatting van huur én kosten aangewezen. Naar analogie met de total cost of ownership zou moeten worden gekeken naar de totale ‘cost of tenancy’ (de totale kostprijs van huren), zegt Frederik Boumans van Stadim. ‘Naarmate de professionalisering van de markt toeneemt, kan er meer prijstransparantie komen.’

Rendement

De gemiddelde rendementen van studentenvastgoed zijn hoger dan die van traditionele residentiële investeringen. Dat is vooral toe te schrijven aan de kortlopende contracten van tien à twaalf maanden, de opzeggingsmodaliteiten en het intensieve beheer en onderhoud van de gebouwen. ‘Het bruto aanvangsrendement van een kwalitatief en goed gelegen studentencomplex schommelt rond 4,5 à 5,5 procent. Voor een individuele studentenunit is dat eerder tussen 3 en 3,5 procent, omdat privébeleggers vaak bereid zijn dieper in de buidel te tasten’, zegt Boumans.