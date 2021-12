Evergrande krijgt eerste stempel van wanbetaling

De kredietbeoordelaar Fitch zegt als eerste dat het Chinese Evergrande gedeeltelijk in wanbetaling is. Het zwalpende vastgoedconcern liet deze week opnieuw een betalingsdeadline passeren.

De stempel 'wanbetaler' is een nieuw sleutelmoment in de crisis rond Evergrande. De vrees bestaat dat een faillissement van het vastgoedconcern, dat ook actief is in media, sport en entertainment, een vastgoedcrisis zonder weerga kan ontketenen in het huizengekke China. Sinds begin dit jaar ging 88 procent van Evergrandes beurswaarde in rook op.