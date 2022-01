Fransen gaan winkelcentra Dockx en Basilix beheren

Dankzij een dubbele overname wordt het Franse Esset in één klap een van de grootste beheerders van kantoren, winkelcentra en ander commercieel vastgoed in ons land.

De markt voor het beheer van commercieel vastgoed in België wordt al jaren gedomineerd door spelers als BNP Paribas, CBRE en Ceusters. Die krijgen er een stevige concurrent bij, nu de Franse groep Esset in ons land actief wordt.

Esset voegt beide bedrijven samen met sectorgenoot Trevi Corporate, dat al in handen was van de Franse moedergroep Emeria. Dat betekent meteen een grote sprong voorwaarts voor de Fransen.

Belgische top drie

Esset Benelux krijgt dankzij de deal 1,6 miljoen vierkante meter aan kantoren, winkelcentra en ander commercieel vastgoed onder beheer. Daarmee stoot het naar eigen zeggen in één klap door naar de top drie in België.

Meteen krijgen de Fransen ook een aantal bekende Brusselse projecten in hun portefeuille. Codabel stond in voor het beheer van bekende winkelcentra zoals Dockx en Basilix, net als het 'White Atrium'-kantoorgebouw aan de Brusselse Guldenvlieslaan waar vijf agentschappen van de Europese Unie huizen.

Fusiegolf

'Die institutionele partijen hebben steeds meer nood aan een grotere partner met wie ze ook internationaal kunnen samenwerken', zegt Renders. 'Met dat doel voor ogen wil onze hoofdaandeelhouder Emeria Esset verder op Europees niveau ontwikkelen. Met de omvang die we nu hebben, kunnen we die grote spelers bedienen én tegelijk dicht bij onze klanten blijven staan.'

Klanten worden steeds veeleisender, weet Renders. 'Er wordt van ons niet alleen verwacht dat we instaan voor het technisch beheer, of dat we erop toezien dat vastgoedprojecten goed worden gecommercialiseerd. Klanten rekenen erop dat we een allesomvattende service bieden waarmee ze hun investering zo goed mogelijk zien renderen. De tijd dat je ons enkel als een soort syndicus kon omschrijven is echt wel voorbij.'