Galopperende inflatie duwt gemiddelde huurprijs boven 800 euro

De huurprijzen in Vlaanderen zijn dit voorjaar sneller gestegen dan in de voorbije jaren. Dat heeft onder meer te maken met de stijgende levensduurte. ‘Al wordt die zeker niet volledig gecapteerd in de huurprijs’, zegt de makelaarsfederatie CIB Vlaanderen.

Wie huurt in Vlaanderen moet daar gemiddeld 801 euro per maand voor neertellen, 3,7 procent meer dan in 2021. Dat blijkt uit de huurbarometer van de makelaarsfederatie CIB Vlaanderen. Die analyseert - sinds kort samen met de dienstenleverancier Korfine - meer dan 75.000 verhuringen per jaar via vastgoedkantoren.

De essentie De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen steeg tijdens de eerste jaarhelft met 3,7 procent tot 801 euro.

Ter vergelijking: over heel 2021 stegen de huurprijzen gemiddeld met 2,4 procent.

De inflatie en meer verhuur van woningen zijn de belangrijkste redenen voor de forse toename.

In 2021 stegen de huurprijzen in een jaar tijd met 2,4 procent, het jaar daarvoor met 2,2 procent. En nu, na één jaarhelft, met 3,7 procent. ‘De snellere prijsgroei is te verklaren door twee factoren’, zegt Kristophe Thijs, de directeur communicatie van CIB Vlaanderen. ‘We zien iets meer verhuringen van rijwoningen, halfopen bebouwingen en vrijstaande woningen. Niet spectaculair meer, maar voldoende om de gemiddelde prijs naar boven te trekken.’

Inflatie

Het is duidelijk dat verhuurders de hogere inflatie niet volledig capteren in hun prijszetting. Kristophe Thijs Directeur communicatie CIB Vlaanderen

Daarnaast speelt ook de toegenomen inflatie een rol. Die liep dit jaar op tot meer dan 9 procent. ‘Maar verhuurders capteren de hogere inflatie niet volledig in hun prijszetting. Dat zou je nochtans verwachten, omdat ze de huurprijs in een bestaand contract mogen indexeren. Maar de doorsneeverhuurder kiest meer voor zekerheid van betaling dan voor het hoogst haalbare rendement en maakt zijn prijs dus niet te hoog’, zegt Thijs.

984 gemiddelde huurprijs De gemiddelde huurprijs voor een appartement in Antwerpen is 984 euro.

Sloot u een huurcontract af voor een appartement, dan moest u daar tijdens de eerste zes maanden van dit jaar gemiddeld 759 euro voor neertellen, 21 euro meer dan in 2021. Daarmee werd de kaap van 750 euro gerond. ‘Op basis van wat we zien voor de tweede jaarhelft is het mogelijk dat de gemiddelde prijs doorgroeit richting 770 euro’, zegt Thijs.

Antwerpen

Antwerpen blijft de duurste centrumstad voor een appartement. Daar moet u gemiddeld 984 euro betalen. Dan volgen Mechelen (+12,2% tot 892 euro), Leuven (+1,7% tot 867 euro), Gent (+2,2% tot 832 euro) en Brugge (+7,3% tot 763 euro). De goedkoopste centrumstad is Roeselare, met een gemiddelde huurprijs van 637 euro (+3,3%).

Wie een rijwoning huurde, moest daar gemiddeld 875 euro per maand voor neertellen, 4,2 procent meer dan in 2021. Ook toen steeg de huurprijs al met 4,1 procent. ‘Daarmee zien we op de huurmarkt hetzelfde fenomeen als op de koopmarkt: veel mensen zoeken naar een huis, het liefst met een tuintje, in de stadsrand. Er was in dat segment al schaarste. Corona en de zoektocht naar meer buitenruimte hebben de vraag versterkt en de prijzen verder omhooggeduwd’, zegt Thijs.

In 2017 kon u een rijhuis huren voor gemiddeld 748 euro. Nu is dat 127 euro meer. ‘We zien in de eerste cijfers over het najaar dat de prijs van rijwoningen richting de 900 euro evolueert’, zegt Thijs.

Hoeveel bedraagt de gemiddelde huurprijs van een huis of appartement in uw gemeente of stad? Ontdek het hier.