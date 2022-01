Geflopte WeWork-oprichter start nieuwe carrière als huisjesmelker

Na zijn brokkenparcours aan het hoofd van de coworkingspecialist WeWork is Adam Neumann een nieuw carrièrepad ingeslagen. In alle stilte heeft hij een imperium van 4.000 appartementen in enkele zuidelijke Amerikaanse steden opgebouwd.

Dik twee jaar nadat Adam Neumann met 1,5 miljard dollar op zak vertrokken is bij de imploderende coworkingstart-up WeWork, heeft de excentrieke Amerikaan van Israëlische afkomst een nieuwe bezigheid gevonden. In alle stilte heeft Neumann het afgelopen jaar meerderheidsbelangen verworven in meer dan 4.000 flats, verspreid over steden zoals Miami, Atlanta en Nashville. Dat kon de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal achterhalen via openbare informatiebronnen en ingewijden.

Hij blijft dus in het vastgoed. Bij vrienden en familie toetert Neumann dat hij een bedrijf wil opbouwen dat de huursector door elkaar schudt. Laat het net dat zijn wat hij al eens met de kantoorwereld geprobeerd heeft. Samen met een bevriende architect stampte Neumann (42) in 2010 WeWork uit de grond. Het duo overtuigde hun huisbaas om een leegstaande ruimte te laten herinrichten en vervolgens in deeltjes te verhuren aan startende zelfstandigen en freelancers.

Het vervolg leest als een sprookje. Investeerders stonden in lange rijen om de groeiende coworkingspecialist middelen toe te schuiven. De charismatische CEO, die 'president van de wereld' wilde worden, haalde ook de Japanse techreus Softbank aan boord. Op het hoogtepunt telde WeWork, dat een waardering van 47 miljard dollar opgekleefd kreeg, een half miljoen leden die vanuit 485 locaties in meer dan 28 landen werkten.

47 miljard maximale waarde wework Op zijn hoogtepunt was de flexreus WeWork 47 miljard dollar waard.

Maar in de aanloop naar de gehypete beursgang ging het mis. Beleggers lieten WeWork als een baksteen vallen, toen bleek dat het businessmodel met haken en ogen aan elkaar hing. Ook het CEO-schap van Neumann bleef niet onbesproken. Tussen de dure overnames zonder enige meerwaarde door vloog de zelfverklaarde goeroe van surftrip naar surftrip met de WeWork-privéjet van 60 miljoen dollar. Bedrijfsevents werden steevast opgeleukt met optredens van popsterren en tequilashots.

Financiële zoethouders

Ophoepelen, luidde het oordeel van de Japanners na de implosie van de beursgang. Om Neumann naar de exit te duwen moest Softbank echter diep in de buidel tasten. De ondernemer vertrok met een 'consulting fee' en andere financiële zoethouders, goed voor bijna 1,7 miljard dollar. Om het daaropvolgende juridische gevecht finaal te beslechten kreeg Neumann nog eens voor 245 miljoen dollar aan aandelenopties.

Onderhand heeft de oud-CEO dus een manier gevonden om zijn oprotpremie aan het werk te zetten. Zijn appartementenimperium strekt zich uit over diverse steden in zuidelijk Amerika. Sinds het begin van de coronapandemie is de interesse voor die 'sunbelt' fel gestegen. Het woningtekort is er nijpend en zal volgens waarnemers niet snel verdwijnen, waardoor woningen een uitstekende koop vormen.

Bij zijn investeringen laat Neumann zijn oog vallen op ruime en traditionele appartementsgebouwen die over heel wat faciliteiten en voorzieningen beschikken. Zo is hij eigenaar van een woontoren met 268 appartementen, die een buitenzwembad, een hondenpark en een eigen vuilnisophaaldienst omvat.