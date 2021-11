Kempense bouwondernemer zet mee nieuw vastgoedfonds op

Eurocon, de holding van bouwondernemer en Beerschot-voorzitter Francis Vrancken, zet mee het nieuwe vastgoedinvesteringfonds Greenmile op. Het initiatief gaat uit van ex-bankier Frank Bruynseels.

België telt heel wat vastgoedinvesteerders, ook gespecialiseerde beleggingsfondsen. Maar weinig fondsen zetten in op residentiële projecten, laat staan dat ze investeren in nieuwe en duurzame woningen om ze te verhuren. Daar wil Greenmile Sustainable Housing Fund iets aan veranderen.

Het eerder dit jaar in stilte opgezette fonds, dat formeel het gereglementeerde statuut krijgt van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, is een initiatief van gewezen bankier Frank Bruynseels, die onder meer aan de slag was bij Bank Nagelmackers en ABN AMRO. Hij merkte de lacune in de markt op en zocht een partner in de vastgoedsector om de nieuwe investeerder uit te bouwen.

Kapitaalronde

Die vond hij bij de Kempense bouwgroep DCA van Francis Vrancken, die ook bekend is als aandeelhouder, sponsor en voorzitter van de eersteklassevoetbalclub Beerschot. DCA, dat valt onder de holding Eurocon, is onder meer actief als (wegen)bouwbedrijf en projectontwikkelaar. Het geheel telt ongeveer 500 werknemers en was vorig jaar goed voor een geconsolideerde omzet van bijna 180 miljoen euro.

Greenmile mikt in eerste instantie op een investeringscapaciteit van 100 miljoen euro. Daarvan moet 70 miljoen van bankfinanciering komen en 30 miljoen van investeerders. Het fonds kon van die 30 miljoen al 10 miljoen ophalen. Het geld van de eerste kapitaalronde komt van Eurocon en vooral van een aantal families achter het Gentse vastgoedbedrijf License to Construct van investeerder Mathias Vandermeeren.

Verzekeraars

CEO Bruynseels, die bij Greenmile steun krijgt van onder meer Luc Neefs, de rechterhand van Vrancken bij Eurocon, denkt voor de resterende 20 miljoen aan professionele beleggers zoals banken en verzekeraars. Er lopen al contacten met potentiële partijen.

Greenmile hoopt een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar goede en duurzame huurwoningen in ons land. Het huidige aanbod op de huurmarkt bestaat grotendeels uit verouderde panden die niet beantwoorden aan die vraag.

Greenmile is al volop actief met het opgehaalde geld en met leningen. 'We hebben al een tiental projecten en tegen eind dit jaar komen er daar nog zo'n zeven bij', zegt Bruynseels. 'Het zijn niet alleen projecten van DCA, maar ook van anderen. Op een mogelijke uitzondering na gaan we zelf niet aan projectontwikkeling doen.'

Doorverkopen met meerwaarde

De eerste projecten liggen onder meer in Temse, Meise en Breendonk, maar volgens Bruynseels mikt Greenmile op heel België. Met redelijk vergelijkbare producten in het middensegment van de markt. Denk aan appartementen en compacte woningen met twee tot drie slaapkamers, een terras of tuin en een oppervlakte tot 140 vierkante meter.

Zulke panden vormen ook een ideaal product om ze met een meerwaarde door te verkopen. Greenmile opteert niet voor grote projecten die het dan helemaal opkoopt. 'Op die manier kunnen we aan risicospreiding doen', zegt Bruynseels. De stap naar het buitenland zit nog niet in de plannen, maar dat kan op termijn veranderen.