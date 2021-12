Quares lanceert nieuw vastgoedfonds

Het Antwerpse Quares lanceert een nieuw investeringsfonds voor nieuwbouwappartementen op de verhuurmarkt. De vastgoedgroep mikt op zo’n 130 miljoen euro opgehaald kapitaal. Tegelijk stapt ze uit studentenkoten.

De Antwerpse vastgoedgroep Quares staat op het punt afscheid te nemen van het fonds voor studentenkoten Quares Student Housing. Dat was het eerste fonds in ons land dat het mogelijk maakte uitsluitend te beleggen in studentenhuisvesting. Na het geslaagde bod door Xior, dat in oktober werd aangekondigd, gaat het nu in zijn beursgenoteerde sectorgenoot op.

Quares, kort voor Quality Real Estate Services, is behalve een klassieke verkoper en verhuurder van vastgoed ook een leverancier van diensten in de sector. Daarnaast legt het zich toe op investeringsfondsen.

De Antwerpse groep blijft niet bij de pakken zitten. Ze kondigt meteen een nieuw fonds aan, Quares Residential Investment. Dat heeft volgens CEO Siham Rahmuni veel te maken met de wijzigende marktbehoeften en -tendensen. Bovendien vroegen veel aandeelhouders van Quares Student Housing of een nieuwe investeringsmogelijkheid in de pijplijn zat. Het kotenfonds leverde hen meer dan 10 procent rendement per jaar op.

Quares Residential Investment zal zich toespitsen op duurzame nieuwbouwappartementen voor de verhuurmarkt. De Belgische vastgoedmarkt is traditioneel vooral een koopmarkt, maar onder druk van de betaalbaarheid en maatschappelijke trends, zoals meer jobflexibiliteit en een mentaliteitswijziging bij de jongere generaties, wint de verhuurmarkt aan belang.

900 appartementen

Rahmuni kijkt naar steden met een sterk groeiprofiel. ‘De bevolking in Vlaanderen zal naar verwachting toenemen, het meest in de steden’, zegt ze. Daarnaast zal er volgens Quares bij jongeren en alleenstaanden vooral vraag zijn naar flats met een of twee slaapkamers en slimme en duurzame panden. ‘In acht jaar willen we minstens 900 appartementen aankopen en verhuren’, zegt Rahmuni.

Daarbij is sprake van een totale investeringswaarde na indexering van zo'n 317 miljoen euro. Quares Residential Investment wil zo’n 130 miljoen ophalen bij beleggers. ‘We starten in het eerste kwartaal van 2022 een eerste kapitaalronde op van maximaal 10 miljoen euro.’

Essers

Het nieuwe fonds - het vijfde van Quares - wordt deels gefinancierd met de opbrengst van de overname door Xior. Het staat niet alleen open voor de aandeelhouders van Quares Student Housing, maar ook voor andere privé- en institutionele beleggers. De referentieaandeelhouders van Quares Student Housing zijn KBC Asset Management, Argenta Verzekeringen en de families Costermans (vastgoed) en Essers (transport).

De minimuminbreng bedraagt 100.000 euro per investeerder. Quares stelt een rendement van 4 procent voorop, maar dat is zonder de meerwaarde van het vastgoed gerekend. Het heeft voor het nieuwe fonds een eerste project gekocht, 26 huurappartementen met twee slaapkamers in Mechelen.