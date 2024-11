Discrete Waalse winkelverhuurder schudt retailmalaise van zich af

De huurinkomsten bij Warehouses Estates Belgium groeien met 11 procent. Ondanks faillissementen van huurders als Bristol en Cassis kampt de vastgoedgroep van de zakenfamilie Wagner amper met leegstand.

Warehouses Estates Belgium maakte solide kwartaalcijfers bekend. De Waalse verhuurder van winkels, kantoren en opslagruimtes voerde de huurinkomsten over de eerste negen maanden van 2024 met 11 procent op naar 18,6 miljoen euro, mede dankzij de indexering van de huurprijzen.

Ook nieuwe acquisities, zoals het winkelcentrum Espace 98 in Sambreville, droegen bij aan de stijging. De acht panden van Espace 98 zijn volledig verhuurd aan ketens als Aldi, Basic-Fit en Burger King. Het park werd vorig jaar overgenomen in een soort vestzak-broekzakoperatie met de familie Wagner, die het park bouwde en het vervolgens verkocht aan Warehouses Estates Belgium, waarvan het grootaandeelhouder is. Espace 98 brengt ongeveer 1 miljoen euro aan huurinkomsten per jaar op.

Een bémol in de cijfers is de gestegen schuldenlast. WEB moet op zijn bankleningen intussen 3,53 procent rente betalen. De totale schuldgraad daalde dan weer licht naar 46,9 procent.

Ondanks faillissementen van de huurders Bristol en Cassis Paprika bleef de bezettingsgraad stabiel op 97,5 procent. De winst uit vastgoedverhuur (EPRA) kwam uit op 2,77 euro per aandeel, een toename met 2,6 procent op jaarbasis.

Daarmee speelt Warehouses Estates Belgium klaar waar sectorgenoot Retail Estates niet in slaagt. De Ternatse verhuurder van baanwinkels meldde maandag dat de EPRA-winst per aandeel licht gedaald is, voornamelijk als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen door de uitkering van een keuzedividend in juni 2024​.

Ook Warehouses Estates Belgium voerde onlangs een kapitaalverhoging door. Toch ligt het op koers om de jaarwinst van 3,80 euro per aandeel van vorig jaar te overtreffen.

WEB toont veerkracht in een uitdagend economisch klimaat. Vincent Koppmair Analist Degroof Petercam

'In dat geval is een stabiel dividend van 3,35 euro per aandeel wellicht haalbaar', zegt De Belegger. Het dividendrendement van de Waalse winkelverhuurder, die vooral actief is in de streek rond Charleroi, beloopt ondertussen 9 procent. 'Posities zijn minstens te behouden', aldus het beursblad.

'WEB toont veerkracht in een uitdagend economisch klimaat', zegt ook Vincent Koppmair, een analist bij Degroof Petercam. 'De groei van de huurinkomsten bevestigt het succes van de recente acquisities en de hoge bezettingsgraad blijft een sterk punt.'