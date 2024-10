Transformatieplan moet zorgvastgoedgroep Aldea stutten

De Oost-Vlaamse zorgvastgoedgroep Aldea heeft een transformatieplan opgesteld om haar zwakke balans te versterken. De aandeelhouders, waaronder Cofinimmo en oprichter Christophe Desimpel, moesten bijspringen met twee kapitaalverhogingen.

De Belgische ontwikkelaar van en investeerder in zorgvastgoed Aldea heeft een barre tijd achter de rug. Het bedrijf uit Merelbeke werd tien jaar geleden opgericht door de zakenman Christophe Desimpel, de oudste zoon van wijlen de baksteenmagnaat Aimé Desimpel.

Aldea kende sindsdien een forse groei. In minder dan tien jaar bouwde het bedrijf een portefeuille met 729 woonzorgbedden, 312 assistentiewoningen en 115 hotelkamers (Vélotel Brugge) op. Tegen 2025 wilde Aldea een vastgoedportefeuille van 300 miljoen euro opbouwen. Aldea financierde die groei met regelmatige kapitaalverhogingen. Zo verwierf de beursgenoteerde vastgoedgroep Cofinimmo eind 2020 via een kapitaalverhoging van 20 miljoen euro ruim een kwart van Aldea.

Advertentie

Op haar website noemt Aldea zich - met ietwat overdrijving - de grootste niet-beursgenoteerde vastgoedgroep in België. Maar Aldea zit door zijn hoge schulden en stijgende financieringskosten in moeilijke papieren. Het bedrijf boekte vorig jaar een nettoverlies van 2,6 miljoen euro, blijkt uit de statutaire jaarrekening van Aldea Group. Aldea stapelde de voorbije jaren 7,7 miljoen euro verliezen op. De geconsolideerde cijfers zijn niet publiek beschikbaar. Maar uit het jongste jaarverslag van Cofinimmo valt voor Aldea een verlies van 6 miljoen euro in 2023 af te leiden, nadat er in 2022 een verlies van 4 miljoen euro was.

Orpea

In de jaarrekening geeft Aldea meerdere verklaringen voor de uitdagende situatie. ‘Door de stijgende bouw- en ontwikkelingskosten is het voor de groep moeilijk om de voorziene ontwikkelingen en vooropgestelde rendementen op korte termijn te realiseren’, zegt Aldea. Daardoor dreigen ontwikkelingsprojecten uitgesteld te worden en de huurinkomsten trager te groeien.

Verder lijdt Aldea onder de crisis in de zorgsector. Voor de huurinkomsten is het bedrijf afhankelijk van de rendabiliteit van de uitbaters, die een zware coronapandemie beleefden. 'Veel uitbaters hebben het lastig gehad', zegt Desimpel in een reactie. 'Maar de bezettingsgraad komt stilaan weer op het niveau van voor de pandemie.'

Toch noemt Aldea de ‘solvabiliteit van bepaalde operatoren onzeker’. Dat is een verwijzing naar de Franse groep Orpea, die negen sites van Aldea huurt en goed is voor 55 procent van de huurinkomsten. Orpea, dat bijna omviel door allerlei schandalen, sloot tien rusthuizen in België. De Fransen verlieten geen enkel pand van Aldea, maar proberen overal huurreducties los te peuteren.

Advertentie

Advertentie

Door een hoge schuldgraad met significant hogere interestlasten, vertraagde huurinkomsten, verlieslatende uitbatingen en verhoogde operationele kosten ondervindt de vennootschap een dalende liquiditeitspositie. Jaarrekening Aldea

Aldea loopt tevens risico’s op de eigen zorgsites, die door het dochterbedrijf Curavi worden uitgebaat. De rendabiliteit van die projecten wordt bemoeilijkt door de hoge lonen en de gestegen directe kosten. De sterke overheidsregulering van de dagprijzen en de ondersubsidiëring van de zorg geven aanleiding tot een ‘moeilijke commerciële werking’.

Ten slotte draagt Aldea een belangrijk liquiditeitsrisico. ‘Door een hoge schuldgraad met significant hogere interestlasten, vertraagde huurinkomsten, verlieslatende uitbatingen en verhoogde operationele kosten ondervindt de vennootschap een dalende liquiditeitspositie’, meldt het jaarverslag.

Transformatieplan

Om de situatie te keren zette de raad van bestuur een transformatieplan op, dat door alle aandeelhouders wordt gesteund. ‘Zoals bij veel vastgoedbedrijven was het nodig om ons businessplan en de bedrijfsstrategie af te stemmen op de toekomst’, is het enige wat Aldea-CEO Pieter Bollaerts kwijt wil.

Het plan draait deels rond de verkoop van een reeks activa. Aldea verkocht de Gentse residenties Beaux-Arts en Eau de Gand aan zijn eigen aandeelhouder Aldea Estates. Die vennootschap rond Desimpel en enkele andere investeerders had een koopoptie en voorkooprecht op beide projecten.

Daarnaast versterkte Aldea zijn balans door de herfinanciering van enkele bulletleningen (waarbij het bedrijf tijdens de looptijd alleen interesten betaalt) en een dubbele kapitaalverhoging in juni. Daarbij brachten alle aandeelhouders eerst 70 procent van hun uitstaande achtergestelde aandeelhoudersleningen in, goed voor een bedrag van 19 miljoen euro. Daarna volgde een kapitaalverhoging van 6 miljoen euro cash.

Advertentie

25 miljoen Kapitaalverhogingen Aldea voerde in juni twee kapitaalverhogingen van samen 25 miljoen euro door.

Met een belang van 26 procent is Cofinimmo nog altijd de grootste aandeelhouder van Aldea. Cofinimmo waardeerde zijn belang in Aldea eind 2023 op 17,9 miljoen euro, minder dan de waarde van de kapitaalverhoging in 2020. Daarna volgt de familie Desimpel, waarvoor Aldea een belangrijke financiële participatie is.

In Aldea zitten ook veel vermogende Belgische families. Bert Vandeurzen, de zoon van topondernemer Urbain Vandeurzen, is lid van de raad van bestuur. Ook de familie Leysen (Vanbreda Risk & Benefits) is aan boord, net als tientallen vooral Oost- en West-Vlaamse zakenlui.

Volgens het jaarverslag heeft de raad van bestuur van Aldea er vertrouwen in dat het transformatieplan succesvol zal zijn en zal volstaan om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.