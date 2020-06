1.331 coronabesmettingen bij Duitse vleesreus

Laschet benadrukt dat hij niet koos voor een nieuwe lockdown omdat alle gevallen te herleiden zijn naar de vleesfabriek van Tönnies. 'Een nieuwe lockdown kunnen we niet uitsluiten, maar zolang we er alles aan doen om te voorkomen dat er meer mensen besmet raken, kunnen we beter andere doelgerichte maatregelen nemen', aldus de minister-president.

Lokale brandhaarden

Zaterdag maakte het Duitse Robert Koch Institute ook bekend dat het reproductiegetal in Duitsland is gestegen naar 1,79, ten opzichte van 1,06 vrijdag. Dat betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het virus gemiddeld 179 anderen besmetten. Om de verspreiding in te dammen, is het nochtans cruciaal dat dat reproductiegetal kleiner dan 1 blijft. Het Robert Koch Institute schrijft de scherpe stijging toe aan lokale uitbraken, zoals in de vleesverwerking, maar ook in opvangcentra voor asielzoekers of kerkdiensten.