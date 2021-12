13 miljoen extra kapitaal voor Jules Destrooper

Door bestaande leningen ter waarde van 13 miljoen euro in te brengen, verhoogt de familie Vandemarliere het kapitaal van zijn koekjesbedrijf Jules Destrooper. Dat lijdt verlies, maar is op de goede weg.

Nu vindt er bij twee aan Jules Destrooper verbonden vennootschappen een kapitaalverhoging plaats van in totaal 13 miljoen euro. Concreet brengt de familie Vandermarliere bestaande leningen in. De aandeelhouders wilden de solvabiliteit verhogen, zodat het bedrijf zijn 'langetermijnplannen onverminderd kan voortzetten', laat Jules Destrooper weten in een mededeling. De koekjesbakker lanceerde het voorbije jaar nieuwe producten en lanceerde nieuwe reclamespots.

Jules Destrooper is op de goede weg, klinkt het bij het bedrijf. Operationeel is er winst, en die stijgt. 'In 2020 konden we uitpakken met een ebitda (brutobedrijfswinst, red.) van ruim 1,6 miljoen euro, een stijging van 400.000 euro. 2021 verwachten we af te sluiten met een ebitda van om en bij 3,2 miljoen euro.'