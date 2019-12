2.600 Inza-boeren ontslaan hun CEO

De grootste melkinzamelaar van België heeft geen baas meer. De 2.600 boeren die eigenaar zijn van Milcobel ontsloegen hun CEO omdat ze vinden dat ze te weinig krijgen voor hun melk.

Na één jaar en negen maanden is Peter Koopmans niet langer de topman van Milcobel. Hij is aan de deur gezet door het bedrijf dat melk ophaalt bij boeren en er onder andere Brugge-kaas, Inza-melk, roomijs en mozzarella van maakt.

De beslissing komt van de raad van bestuur, die de 2.600 boeren vertegenwoordigt die eigenaar zijn van het bedrijf. Een vervanger is er nog niet.

Cécémel

Zij verwijten de CEO dat hij te weinig gedaan heeft om aan hun eisen te voldoen: ze willen meer geld voor hun melk. ‘Het bedrijf heeft de laatste jaren veel veranderingen doorgevoerd om beter te presteren. Maar onze leden vinden dat het sneller moet gaan’, zegt woordvoerder Kathleen De Smedt.

Milcobel is een coöperatieve en streeft geen hoge winstmarges na, maar als het meer winst maakt met zijn melk, room en ijs, kan het zijn leden meer betalen voor hun melk.

Het bedrijf is net als zijn concurrenten – zoals Fristi- en Cécémel-maker FrieslandCampina – afhankelijk van de internationale melkprijzen, die schommelen volgens vraag en aanbod. Maar door te focussen op groeimarkten en winstgevendheid, kunnen melkbedrijven het verschil maken.

Daarom trok Koopmans met Milcobel naar nieuwe landen, onder andere in groeimarkt Azië. De producten van de Belgische zuivelmaker liggen intussen in supermarkten in ruim honderd landen.

Bovendien schonk Koopmans meer aandacht aan meer winstgevende producten. Hij investeerde 130 miljoen euro in nieuwe machines om melkpoeder en mozzarella te maken. Daar valt meer geld mee te verdienen dan met boter en room.

Boter

De topman wist dat het de boeren menens was, want al bij zijn aantreden in 2018 morden ze. ‘De boeren zijn bezorgd en klagen’, zei hij in 2018. Hij is er niet in geslaagd ze te overtuigen.

Milcobel biedt zijn boeren naar eigen zeggen een prijs in het midden van de markt. Tegen een wereldspeler als het Nederlandse FrieslandCampina kan het niet op. Met zijn ruim 11 miljard euro omzet is het tien keer groter dan Milcobel.

Maar dat een gelijkaardige concurrent zijn boeren dit jaar wel meer betaalde, stootte de eigenaars voor de borst. Laiterie des Ardennes is de Waalse tegenhanger van Milcobel. Het is ongeveer even groot als het Vlaamse bedrijf.