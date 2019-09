200 jobs weg bij koekjesfabriek LU in Herentals

De Amerikaanse voedingsgroep Mondelez schrapt 200 van de in totaal 1.000 jobs. Het bedrijf hoopt naakte ontslagen te vermijden.

Mondelez snoeit in zijn fabriek in Herentals. Het is de op een na grootste Mondelez-fabriek in Europa, maar volgens de directie is ze 'niet kostenefficiënt genoeg'. Met een besparingsprogramma moet de fabriek competitiever worden.

Concreet willen de Amerikanen 200 jobs schrappen. Binnenkort maakt de Herentalse fabriek geen Cha-Cha-repen meer en ook de Cent Wafers vertrekken. Ze zullen worden gemaakt door onderaannemers.

Ook een kleine lijn voor Tuc-koekjes verdwijnt. De productie verhuist naar een andere lijn in de fabriek. 'Een ander deel verhuist naar de Tsjechische fabriek van Mondelez', zegt vakbondsman Jeffrey Goossens (ACV). 'Het gaat om 2.000 ton Tuc-koekjes per jaar.'

Automatiseren

De directie trekt ook 10 miljoen euro uit voor merken die het wel goed doen, zoals Tuc, Prince, Pim's en Bastogne. De productie wordt verder gerobotiseerd, waardoor minder personeel nodig is.

In onze raad van bestuur leeft duidelijk het idee dat het in België en Frankrijk vrij moeilijk is dingen te veranderen. Dirk Van de Put CEO Mondelez

Mondelez wil vermijden dat mensen ontslagen worden. Het bedrijf rekent op natuurlijke aflvoeiingen en op brugpensioen via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

'Dat er geherstructureerd wordt is geen verrassing, maar de grootteorde is dat wel', zegt Goossens. 'Tegen de mensen van de Cha-Cha-lijn werd enkele weken geleden nog gezegd dat ze goed bezig zijn en Mondelez het koekje ook populair wil maken in Frankrijk. En nu krijgen we dit nieuws.'

Oost-Europa

Drie jaar geleden kondigde Mondelez al eens aan dat het zijn activiteiten in België afbouwt. Toen verkocht het zijn Côte d'Ore-chocoladefabriek in Halle. De 300 werknemers konden aan de slag bij de nieuwe eigenaar Barry Callebaut. De Côte d'Or-producten die er destijds werden gemaakt, worden nu in Oost-Europa gemaakt.

Een jaar geleden zei Dirk Van de Put, de Belg die CEO is van de Amerikaanse multinational, in De Tijd dat België geen al te best imago heeft in de raad van bestuur van Mondelez. 'In onze raad van bestuur leeft duidelijk het idee dat het in België en Frankrijk vrij moeilijk is dingen te veranderen. Als we een nieuwe fabriek zouden bouwen en België zou worden voorgesteld als bestemming, dan zou geen makkelijke discussie volgen. Liever niet, is dan de mening van de raad van bestuur.'