2020 wordt rampjaar voor Belgische brouwers

2019 was een relatief goed jaar voor de brouwers, maar in 2020 zorgt corona voor grote moeilijkheden.

In 2019 exporteerden de Belgische brouwers een recordhoeveelheid bier. Voor het eerst in tien jaar bracht de horeca meer gerstenat aan de man. Maar blij kunnen ze daar niet om zijn, want door corona verloren ze dit jaar 30 procent omzet. 'We zijn een sector in nood.'

De Belgische brouwers vragen de regering hen te erkennen als sector in nood. Ze willen personeel werkloos kunnen verklaren wegens overmacht door corona omdat ze een pak minder bier brouwen dan normaal. 'We verkochten de voorbije maanden 30 procent minder bier dan een jaar geleden', zegt Nathalie Poissonnier, de directeur van sectorfederatie Belgische Brouwers. 'In de horeca is zelfs sprake van een daling van 56 procent. In supermarkten en drankenhandels ligt de verkoop 6 procent lager. Dat is de grootste daling sinds de Tweede Wereldoorlog.'

Ook de export krimpt. Al zijn daar nog geen officiële cijfers van beschikbaar.

'We hebben nog geen weet van brouwerijen die failliet dreigen te gaan', zegt Poissonsier. 'Maar we moeten voorbereid zijn op slecht nieuws later dit jaar. Een tweede lockdown zou een ramp zijn.'

Horeca

De brouwers wijzen erop dat de horeca wel erkend wordt als sector in nood. 'Die positie verdienen wij ook, want ook wij zijn erg afhankelijk van de horeca', zegt Jean-Louis Van de Perre, de voorzitter van Belgische Brouwers. 'Er zijn in ons land 10 tot 15 kleine en grote brouwerijen die voornamelijk aan de horeca verkopen. Zij verkopen 80 procent minder dan normaal.'

De brouwers vragen de overheid ook extra maatregelen te nemen voor de horeca. 'De btw is verlaagd naar 6 procent, maar niet op alcoholische dranken. Ook de hinderpremie moet worden verlengd', zegt Van de Perre. 'Als dat gebeurt, krijgen cafés de nodige extra zuurstof.'

Dat 2020 een historisch zwaar jaar wordt, doet bijna vergeten dat de Belgische biersector vorig jaar goed presteerde. Na enkele jaren krimpen, bleef de binnenlandse consumptie stabiel op 7 miljoen hectoliter. Ver weg van de 10 miljoen die de Belgische brouwers in 2000 verkochten. De verkoop in de horeca steeg vorig jaar voor het eerst in tien jaar, met 1,3 procent.

Export

Bovendien verkochten de Belgische brouwers opnieuw meer bier in het buitenland. Het ging vorig jaar om 18 miljoen hectoliter, of een stijging van 9 procent. In vergelijking met 2009 lag de export zelfs 80 procent hoger.

Vorig jaar steeg onder andere de export naar de VS. Die naar China daalde dan weer. Een duidelijk oorzaak kunnen de Belgische Brouwers niet aanwijzen. Wel is het zo dat AB InBev - 's werelds grootste brouwer - enkele jaren geleden nieuwe brouwerijen opende in China en daar enkele 'Belgische' bieren als Stella Artois en Hoegaarden brouwt. Die moeten dus niet meer uit België komen.

Ook vorig jaar waren Frankrijk (5 miljoen hectoliter), Nederland (3 miljoen) en de VS (2,4 miljoen) de belangrijkste exportlanden.

Abdijbier

Uit de cijfers blijkt ook dat de biersmaak van de Belg volop verandert. Abdijbieren verliezen aan populariteit. Speciaalbieren zijn dan weer in opmars. Vooral zware blonde bieren als Duvel, Omer en Cornet doen het goed. AB InBev lanceerde onlangs het zware blonde bier Victoria.