26-jarige moet Stella op de kaart zetten in Carlsberg-land

De Belgische Fleur Lievevrouw moet als directeur Denemarken het kleine marktaandeel van AB InBev vergroten in het Scandinavische land. Ze is een van de talenten die de biermultinational wegplukte van de schoolbanken. ‘De verantwoordelijkheid is soms angstaanjagend, maar ook supercool.’

Amper 26 jaar is ze en ze is al landendirecteur bij AB InBev . De Belgische Fleur Lievevrouw kreeg van de directie en CEO Carlos Brito de taak Stella Artois te lanceren in Denemarken, het land van AB InBevs grote rivaal Carlsberg.

Recht van de schoolbanken belandde ze drie jaar geleden in een talentenprogramma waarin AB InBev jonge mensen in twee jaar tijd klaarstoomt voor jobs waarin andere mensen alleen belanden na een jarenlange carrière. Voor AB InBev zijn die ‘traineeships’ een investering. Een manier om talent aan de basis op te sporen, op te leiden en langdurig te laten functioneren in leidinggevende functies.

Talent op de schoolbanken rekruteren is een traditie bij de Leuvense brouwer. Elk jaar worden meer studenten geselecteerd. Vorig jaar vatten 120 mensen een van de vier types traineeprogramma’s aan. Die spitsen zich toe op management, marketing, verkoop en logistiek. In 2014 ging het nog om 45 mensen.

‘Had je me vier jaar geleden gevraagd of ik nu AB InBevs country manager Denemarken zou zijn, had ik waarschijnlijk nee gezegd’, zegt Lievevrouw lachend in een café in haar geboortestad Gent. Ze is even in het land voor een huwelijk van vrienden. In deze stad zat ze nog geen vier jaar geleden in haar laatste semester van de master toegepaste economische wetenschappen.

Alleen in de auto

Op een jobbeurs belandde ze op de stand van AB InBev. Het klikte - ‘de mensen van AB InBev zouden mijn vrienden kunnen zijn’, zegt de marketeer in haar - en Lievevrouw solliciteerde voor het ‘market visionaries programme’. Via allerlei interviews en workshops wilde AB InBev weten welk vlees het in de kuip had. Heeft deze vrouw talent? Het verdict luidde ‘ja’ en even later begon ze met 30 anderen aan het Europese programma.

Een jaar reed ze in West-Vlaanderen van grote supermarkt naar kleine buurtwinkel. Ze maakte winkeldirecteurs warm om commerciële acties van Jupiler, Stella en Leffe mooi uit te spelen. ‘Daar - alleen in mijn auto - leerde ik te verkopen.’

Een jaar later verhuisde ze naar de klantendienst om daar opnieuw een jaar een team aan te sturen. ‘Iedereen was er ouder dan ik, maar ik leerde er goed te luisteren en te coördineren.’ Tussendoor holde de twintiger van de ene workshop naar de andere ‘deep dive’, waarin ze samen met de verantwoordelijke marketingdirecteur een dag lang één AB InBev-merk van naadje tot draadje ontleedde.

Ze trok ook naar de brouwerijen om te leren hoe bier gemaakt wordt. ‘Je kunt geen bier verkopen als je niet weet wat erin zit en waarom een bier uniek is. Ik begon van nul. Ik was de gemiddelde studentenbierdrinker, ik dronk wel eens een pintje op café. Nu kan ik vertellen over bier.’

Na opvolgingsgesprekken met haar verantwoordelijke solliciteerde ze voor de job van directeur Denemarken. En nu zit ze daar dus, als jonkie.

Belgische beauty

Ze kreeg een aartsmoeilijke taak: ze moet AB InBev een plaats geven tussen de twee dominante reuzen: Carlsberg - goed voor de helft van de Deense bierverkoop - en Royal Unibrew, dat Heineken brouwt en verdeelt op de Deense markt. ‘Ons marktaandeel is er heel laag’, zegt Lievevrouw.

Een jaar geleden had AB InBev niet eens een eigen kantoor in Denemarken. Net als in Zweden besteedde AB InBev de verkoop van zijn bieren uit aan een externe partner. Dat was… Carlsberg. In beide landen nam AB InBev het heft in eigen handen om er volwaardig actief te worden.

Lievevrouw moest alles regelen. ‘Een kantoor, personeel. Zelfs een printer.’ Toen de basics er waren, begon ze aan een plan van aanpak. Belangrijk was beslissen welke bieren AB InBev zou verkopen in Denemarken.

‘Corona en Budweiser waren er al te koop. Op dit moment lanceren we Stella Artois. Het is superleuk dat ik de Belgische beauty in Denemarken mag lanceren. Dat ik als 26-jarige mag zeggen: hey Denemarken, AB InBev is hier.’

Pittig

Het is een pittige job, zegt ze. ‘Ik heb heel veel verantwoordelijkheid. Soms is dat angstaanjagend, maar het grootste deel van de tijd is het supercool. Er staat een heel team achter me om me te helpen, onder wie de directeur van de volledige Scandinavische regio.’

Een doordeweekse dag in Kopenhagen ziet er voor haar zo uit: ‘Ik woon dicht bij mijn werk. Ik kan opstaan om 7.30 uur en om 8 uur naar mijn werk vertrekken. Dan bel ik vertegenwoordigers, bekijk ik resultaten en doelstellingen, bezoek ik klanten, voer ik onderhandelingen met supermarkten en check ik nieuwe marketingplannen. Zo is de dag heel snel gevuld. Hij stopt rond 19 uur. Drie uur per week leer ik Deens.’

Belet haar jonge leeftijd haar niet om au sérieux genomen te worden? ‘Zeker niet. Ik ben een pak jonger dan de meeste mensen die ik aanstuur. Op de klantendienst hadden sommigen 25 jaar of meer anciënniteit. Van hen kan ik veel leren, maar tegelijk is het ook een meerwaarde dat ik met een frisse blik naar dingen kijk die al 15 jaar uit gewoonte gebeuren zoals ze gebeuren.’

AB InBev jaagt op talent op de schoolbanken Fleur Lievevrouw is niet de enige jongere die in een mum van tijd doorgroeide naar een toppositie bij de brouwer AB InBev. De Belgische brouwreus heeft verschillende rekruteringsprogramma’s die zich tot studenten richten. Ze spitsen zich toe op management, marketing, verkoop en logistiek. Vorig jaar waren er 120 starters. De programma’s leveren AB InBev talentvolle managers op, waarmee het aan de haal kan gaan voor ze op de radar van de concurrentie komen. De huidige directeur voor Nederland Nicolas Bartholomeeusen (31) kwam binnen dankzij een van die programma’s, net als de Luxemburgse directeur Gilles Nackaerts (30) en Alicia Du Bois (29), de commercieel directeur voor Centraal-Europa. In 1991 schreef Bernardo Pinto Paiva, de huidige regiodirecteur Zuid-Amerika, zich in. Hij stuurt de belangrijke schommelende Braziliaanse markt aan.

Ze beschouwt haar leeftijd als een voordeel. ‘Als jongere ga je er 100 procent voor. De eerste weken was ik overweldigd. Nu in Denemarken is dat opnieuw zo. Ik voel me superverantwoordelijk. Natuurlijk heb ik soms stress. Sommige dingen - denk aan de onderhandelingen met de supermarkten - zijn totaal nieuw voor me. Maar AB InBev ondersteunt me en er is ruimte om soms een fout te maken. Er zijn genoeg mensen bij wie ik terechtkan.’

Lindy hop

Ook voor hobby’s is er tijd. ‘Ik zing in een koor, dans lindy hop en ik probeer af en toe eens te gaan lopen. Hobby’s zijn zeer belangrijk om je hoofd leeg te maken en inspiratie op te doen. Mijn hoofd leegmaken lukt me zeker.’

Over haar verdere ambities blijft Lievevrouw eerder vaag. Wat als straks blijkt dat AB InBev veel geïnvesteerd heeft in een jong talent dat na enkele jaren weggekaapt wordt door de concurrentie? ‘We bieden voldoende uitdaging’, antwoordt AB InBev-woordvoerder Laure Stuyck, die mee aan tafel zit. ‘En zelfs als de jonge talenten kort blijven, zijn ze waardevol voor het bedrijf.’

Het is ook bekend dat AB InBev er goed in slaagt managers te behouden met zijn uitgebreide bonussysteem, gebaseerd op het halen van uitdagende doelstellingen.