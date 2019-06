3.000 gegadigden bij eerste online verkoop Westvleteren

Enkele dagen nadat de trappisten van Westvleteren aankondigden dat ze hun bier online gingen verkopen , hebben ze de daad bij het woord gevoegd. 'Dinsdagochtend hebben ze hun eerste bier online verkocht', zegt hun woordvoerder Yves Panneels. 'Alles is vlot verlopen, buiten een kleine hapering omdat de IT'ers experimenteerden met de bandbreedte. Vrijdag is er nog een test en volgende maand is de echte lancering.'

De interesse was groot. '15.000 mensen maakten een profiel aan op de site. Dinsdag zaten 3.000 mensen in de digitale wachtkamer. Enkele honderden konden iets kopen.'

Biertelefoon

De monniken brouwen al jaren 6.000 hectoliter per jaar - of zo'n 76.000 bakken. Ondanks de fors toegenomen vraag weigeren ze meer te brouwen. 'We brouwen om te leven en we leven niet om te brouwen', zeggen ze.