400.000 euro voor Belgisch alcoholijs

De alcoholijsjes van LiQ zijn vandaag bijna alleen in de Belgische supermarkten te verkrijgen. De twee ondernemers erachter willen dat veranderen, en zamelden daarvoor 400.000 euro in.

In Amerika kenden ze ze al. Maar toen de twintigers Jorgo Struyve en Nicolas Destoop in 2017 in België alcoholijsjes lanceerden, waren ze pioniers. Vandaag liggen de LiQ-ijsjes met smaken als rum-aardbei, amaretto-cookie en Irish coffee-crumble in de rekken van 700 winkels van Delhaize, Carrefour en Spar.

'In onze ijsjes zit een vleugje alcohol, maar niet erg veel', zegt Struyve. 'We willen vooral de smaak van de drank nabootsen. Het is onze bedoeling onze klanten te helpen genieten zonder dat ze zichzelf of de planeet schaden.' In het ijs zit de helft minder suiker dan in klassiek ijs omdat de zoetstof stevia erin zit. De verpakking is biologisch afbreekbaar.

De LiQ-ijsjes slaan aan. Vorig jaar leverden ze een half miljoen euro omzet op. 'In 2021 willen we naar 2 miljoen euro gaan', zegt Struyve. Door het hoge investeringstempo is er nog geen winst. 'Daar mikken we in 2022 op.'

Parijs

In België willen de ondernemers hun ijs verkopen in nog meer winkels, maar ze kijken verder. 'We mikken op Duitsland, Frankrijk, Nederland, Frankrijk en België', zegt Struyve. 'Onze producten zijn al te koop in een supermarkt in Parijs.'

Om hun groei te betalen hebben de ondernemers geld nodig. 'We gingen de voorbije maanden op zoek naar een nieuwe investeerder en vonden een ondernemer die 400.000 euro investeert', zegt Struyve. Om wie het gaat, wil hij niet kwijt. 'De investeerder staat op zijn privacy.' Het enige wat Struyve kwijt wil, is dat hij betrokken was bij enkele techstart-ups. 'Hij heeft onlangs een van zijn bedrijven verkocht en heeft veel contacten in de Europese en Amerikaanse voedingsindustrie.'

In totaal willen Struyve en Destoop 500.000 euro inzamelen. 'Voor de resterende 100.000 euro organiseren we een crowdfunding. We hebben al de helft van het beoogde bedrag ingezameld.'

Gent

LiQ zal zijn personeelsbestand uitbreiden. 'Nu zijn we met vijf, de twee oprichters en drie salesmanagers voor België, Duitsland en Frankrijk. We hebben een vacature uitgeschreven voor een marketingmanager.'

In de productie moeten de twee ondernemers niet extra investeren. Ze maken hun ijsjes niet zelf, maar laten die extern produceren. 'Samen met onze leverancier willen we wel ons productaanbod uitbreiden', zegt Struyve.

LiQ is het eerste ondernemersavontuur van Struyve en Destoop. Ze leerden elkaar zowat vijf jaar geleden kennen tijdens hun studies in Gent. 'We wilden samen ondernemen en tijdens een reis naar de VS ontdekten we ijs met alcoholsmaak. Dat wilden we naar België brengen en daarop zijn we beginnen te experimenteren in onze keuken.'

Minderheid

Ondertussen is veel gebeurd en laten de ondernemers de controle over hun bedrijf los. 'Bij de nieuwe kapitaalronde worden we nipt minderheidsaandeelhouder', zegt Struyve. 'In onze sector is forse groei een noodzaak en daar zijn middelen voor nodig. We hebben liever een kleiner stukje van een groter wordende koek.'