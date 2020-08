50 besmettingen bij Westvlees

Slachterijen kwetsbaar

Westvlees is geen alleenstaand geval met de corona-uitbraak. De vleessector is extra gevoelig voor het coronavirus. Ook in Duitsland en de VS waren er al grote corona-uitbraken in de vleesindustrie. In het buitenland werd daarbij vaak verwezen naar de precaire omstandigheden van uitzendkrachten. Slachthuizen zetten vaak Oost-Europese arbeidskrachten in, die soms in precaire omstandigheden dicht opeengepakt samenwonen.