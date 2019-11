6,5 miljoen euro voor Belgisch brood op Mars

De Belgische bakkersleverancier Puratos heeft 6,5 miljoen euro gevonden voor een buitenaards project. 'We onderzoeken of we brood kunnen bakken op Mars. Maar met ons onderzoek kunnen we ook milieuvriendelijker brood maken op aarde.'

2019 is een mijlpaal voor Puratos. Het Belgische bedrijf verkoopt dit jaar voor het eerst voor ruim 2 miljard euro meel, boter, chocolade en andere brood- en banketingrediënten aan kleine en industriële bakkers.

Voorlopig zitten die klanten nog op aarde, maar daar komt de komende decennia verandering in, voorspelt het bedrijf. ‘We geloven dat over honderd jaar mensen op Mars wonen. Ze zullen brood eten en daarom willen we het mogelijk maken om ter plaatse brood te maken’, zegt Filip Arnaut, de onderzoeksdirecteur van Puratos.

Te veel straling

Concreet wil het bedrijf in containers tarwe telen en er vervolgens brood van maken. Telen in de bodem van Mars is onmogelijk. De temperatuur is te hoog en er is te veel straling.

2 miljard Omzet Puratos boekt dit jaar voor het eerst 2 miljard euro omzet. In 2030 moet dat 5 miljard zijn.

Afgelopen lente kondigde Puratos de plannen aan, maar nu heeft het bekendgemaakt dat het geld heeft ingezameld voor een proefproject. Vanaf januari staan op de terreinen van Puratos in Groot-Bijgaarden vier containers waarin onderzoekers experimenteren.

Het doel is zo zuinig mogelijk tarwe te telen. De tarwe op Mars moet bijvoorbeeld geteeld worden met amper 5 procent van de hoeveelheid water die nodig is op aarde. ‘Aangezien we in containers telen, kunnen we gebruikt water recupereren om de gewassen opnieuw te bevochtigen’, zegt Arnaut.

Stikstofprobleem

Ook met bemesting moet extra zuinig worden omgegaan. ‘We kunnen geen mest overvliegen vanop aarde’, zegt Arnaut. ‘De bedoeling is afval zoals stro en kaf te hergebruiken als mest.’

Puratos wil ook iets doen aan de inefficiënte manier waarop planten mest - stikstof - opnemen. ‘Een groot deel van wat landbouwers op hun velden sproeien, stroomt weg. Wij onderzoeken of we met bacteriën ertoe kunnen bijdragen dat de gewassen meer stikstof opnemen.’

Profiel Puratos Profiel Puratos Opgericht: 1919. Wat: levert basisproducten zoals broodmixen, margarine, chocolade en granen aan bakkerijen in ruim 100 landen. Omzet (prognose 2019): 2 miljard euro. Brutobedrijfswinstmarge: 11 procent Werknemers: 9.400, van wie meer dan 1.100 in België. Fabrieken: 64 in 46 landen. Eigenaars: de families Van Belle en Demanet controleren 80 procent. De rest is in handen van de Catalaanse families Ehlis en Ruiz-Valls.

De bevindingen uit het onderzoek zijn volgens Puratos ook nuttig op aarde. Niet onbelangrijk, want als de mens niet op Mars geraakt, is het onderzoek toch geen verloren moeite. ‘Iedereen wil duurzamer produceren’, zegt Arnaut. ‘Ons project kan het waterverbruik drukken en een antwoord geven op het stikstofprobleem.’ Dat kwam onlangs in het nieuws door massaal protest van Nederlandse boeren. Die moeten om milieuredenen minder stikstof gebruiken.

Oogst

Een eerste tarweteelt op kleine schaal leverde afgelopen zomer al een oogst op. ‘We gaan nu verder onderzoek voeren in de nieuwe containers’, zegt Arnaut. Er staan nog veel uitvindingen op het verlanglijstje: chips die registreren wanneer de gewassen water en meststoffen nodig hebben, algoritmes die dat proactief kunnen voorspellen, ovens die geschikt zijn om op Mars brood te bakken. ‘Daarnaast onderzoeken we of we in onze containers andere gewassen dan tarwe kunnen telen. Denk aan planten die olie en eiwit opleveren.’

Van de 6,5 miljoen euro die Puratos voor de test verzamelde, komt 4,5 miljoen van de Vlaamse overheid. De rest is bijgedragen door de UGent, de Universiteit Antwerpen en de Belgische bedrijven Magics Instruments en Urban Crops. Die laatste teelt al jaren groenten en fruit in loodsen en containers en ontwikkelde de containers voor Puratos.

De chipmaker Magics Instruments gaat helpen bij de bevruchting van planten met robotbijen die het gaat ontwikkelen. ‘Met nanodrones willen we de fruitplanten bevruchten’, zegt Arnaut. ‘Op aarde bevruchten bijen fruitplanten, maar die zijn er niet op Mars. We kunnen ze ook niet inzetten in onze containers door het gekleurde licht dat we gebruiken. Bijen kunnen de planten niet zien.’

5 miljard omzet

‘Mede door dit project willen we blijven groeien’, zegt Puratos-CEO Daniel Malcorps. ‘Dit jaar boeken we naar verwachting 2 miljard euro omzet, 6 tot 7 procent meer dan vorig jaar. De ebitda (brutobedrijfswinst, red.) steeg met 10 tot 11 procent, waardoor we een winstmarge hebben van 11 procent.’