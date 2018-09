97 jobs weg bij Belgische fabriek Mora-snacks

Bijna de helft van het personeel van Mora in Mol verliest zijn job omdat een deel van de productie verdwijnt. Twee jaar geleden nam het Canadese McCain Mora over.

De Mora-fabriek in Mol wordt gehalveerd. Omdat een deel van de productie van frituursnacks zoals sitosticks, viandelen en curryworsten verdwijnt, verliezen 97 van de in totaal 187 werknemers hun job. Het gaat zowel over bedienden als over arbeiders.

Het viel de voorbije maanden ook op dat investeringen werden uitgesteld en dat personeel niet meer werd vervangen. Marieke Van Gils Vakbond BBTK

Meteen nadat de directie dat vrijdag had aangekondigd legde het personeel het werk neer, meldt de kempense tv-zender RTV.

Moederbedrijf Van Geloven verhuist een deel van de productie van België naar zijn fabrieken in Nederland. 'Dit is een groter dan verwachte klap', zegt Marieke Van Gils van vakbond BBTK.

'Toen gisteren werd aangekondigd dat er een buitengewone ondernemingsraad werd georganiseerd, wisten we dat er slecht nieuws zat aan te komen. Het viel de voorbije maanden ook op dat investeringen werden uitgesteld en dat personeel niet meer werd vervangen. Toch reageerde het personeel erg emotioneel op het nieuws.'

In 2016 werd Mora's moederbedrijf Van Geloven overgenomen door de Canadese voedingsreus McCain. Van Geloven had Mora over in tien jaar eerder overgenomen van voedingsgigant Unilever.

McCain heeft twee fabrieken in België. Naast de Mora-frituursnackfabriek in Mol is er ook een McCain-kroketten- en -frietenfabriek in het Henegouwse Leuze-en-Hainaut.