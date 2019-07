AB InBev-Belg bekampt Heineken met Budweiser

AB InBev is bezig aan een opmars in Nederland. Door er de Amerikaanse pils Budweiser te lanceren, wil directeur Nicolas Bartholomeeusen (31) blijven groeien. ‘Onze Budweiser komt uit Leuven.’

De Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev neemt in Nederland de wapens op tegen zijn grootste concurrent Heineken. Het bedrijf lanceert er de Amerikaanse pils Budweiser. ‘Vanaf deze week is het bier te krijgen in cafés en restaurants en in september ook in de supermarkt’, zegt Nicolas Bartholomeeusen, de 31-jarige Belg die directeur is van AB InBev in Nederland.

Schermvullende weergave Nicolas Bartholomeeusen, directeur van AB InBev Nederland. ©rv

Het is een opvallende zet, want met pilsen als Heineken, Grolsch, Hertog Jan, Brandt, Jupiler en Bavaria is de Nederlandse markt al druk bezet. ‘Maar we hebben onderzoek gevoerd en daaruit blijkt dat er vraag is naar een minder bittere, meer drinkbare pils’, zegt Bartholomeeusen. Vooral in het verstedelijkte centrum van het land zitten 18- tot 35-jarigen volgens hem te wachten op de Amerikaanse pils. ‘Zij doen qua eet- en drinkgewoonten overal ter wereld inspiratie op.’

De lancering in Nederland staat niet alleen. Ook in Frankrijk en Spanje lanceerde AB InBev in de afgelopen maanden Budweiser. ‘Het bier voor Spanje, Frankrijk en Nederland wordt sinds kort in Leuven gebrouwen’, zegt Bartholomeeusen. Ligt de Amerikaanse pils binnenkort ook in de Belgische rekken? ‘Daar zijn voorlopig geen plannen voor’, zegt een woordvoerder van AB InBev.

Budweiser ontstond in de VS, maar wordt intussen in 63 landen gebrouwen. Het Amerikaanse merk is samen met het Belgische Stella Artois en het Mexicaanse Corona een van de hoofdmerken van AB InBev. In Europa heet het bier ‘Bud’, omdat de Tsjechische brouwer Budweiser Budvar de originele merknaam in Europa in handen heeft.

Vandaag controleert AB InBev 20 procent van de Nederlandse biermarkt. ‘Ons marktaandeel was enkele jaren geleden nog 15 procent’, zegt Bartholomeeusen. AB InBev is na Heineken de grootste brouwer van het land. In sommige provincies heeft Heineken meer dan 40 procent marktaandeel.

Budweiser moet de groei bestendigen. Concrete ambities wil Bartholomeeusen niet geven. ‘Maar we zien het als een langetermijnproject en we geloven erin dat Budweiser een toonaangevende rol zal spelen op de Nederlandse markt.’ Qua prijs zal Budweiser zich ‘dicht bij’ Heineken situeren.

Zowel in de supermarkt als in de horeca is de Belgische brouwer aan een opmars bezig. ‘Voor veel café-uitbaters is AB InBev een aantrekkelijke partner’, zegt Fernand de Boer, analist van het beurshuis Degroof Petercam. ‘De brouwer is actief met een groot portfolio bieren. Zeker Hertog Jan wint fors aan populariteit.’

Naast die lokale pils biedt AB InBev ook Jupiler aan. Dat zette het in de spotlights door jarenlang de tweede klasse van het Nederlandse voetbal te sponsoren. Ook Leffe is een vaste waarde in de Nederlandse bierwereld. De jongste jaren groeit AB InBev ook door Tripel Karmeliet en Corona. In het voorbije jaar lanceerde de brouwer ook de alcoholvrije versies van Jupiler en Leffe.

Volgens De Boer is het niet de strategie van AB InBev om Heineken en co. te bekampen met lage prijzen. ‘Al zijn forse kortingsacties door de concurrentie tussen supermarkten een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse markt. Nederlanders weten dat ze hun krat bier om de drie weken met een forse korting kunnen kopen.’

Schoolbanken

Bartholomeeusen moet het Nederlandse spel in goede banen leiden. De Belg is een van de mensen die al op jonge leeftijd op een belangrijke managementfunctie belandden bij de grootste brouwer ter wereld. Zo heeft Denemarken de 26-jarige Vlaamse Fleur Lievevrouw als landendirecteur. De brouwer scout actief mensen die nog op de schoolbanken zitten en geeft ze nadien een intensieve cursus. ‘Na mijn studies ben ik in 2011 bij AB InBev begonnen aan een management traineeship’, zegt Bartholomeeusen. ‘Nadien heb ik een jaar gewerkt op de verkoopafdeling in België. Daarna verhuisde ik naar de Dommelsch-brouwerij in Nederland, waar ik de verpakkingslijnen efficiënter maakte.’