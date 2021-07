'AB InBev-Brazilianen in zee met hefboomfondsveteraan'

Drie Braziliaanse miljardairs achter AB InBev richten samen met een ex-topman van het bekende hefboomfonds Third Point een nieuwe investeringsmaatschappij op.

Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles en Carlos Alberto Sicupira. Die drie Braziliaanse miljardairs gaan schuil achter enkele van de grootste drank- en voedingsbedrijven ter wereld, zoals de bierreus AB InBev, de restaurantgroep Restaurant Brands (Burger King) en de voedingsgigant Kraft Heinz. Ze opereren met de investeringsmaatschappij 3G Capital en werken vaak samen met de Belgische AB InBev-miljardair Alexandre Van Damme.

Het persagentschap Reuters meldt nu dat het trio onder de naam LTS One een nieuw investeringsvehikel oprichtte samen met de hefboomfondsveteraan Munib Islam. Die is vooral bekend als gewezen co-investeringsdirecteur van het Amerikaanse hefboomfonds Third Point dat, onder de leiding van Daniel Loeb, een reputatie verwierf als activistische aandeelhouder. Third Point woog onder meer op het beleid van Nestlé, Campbell Soup en Sony.

LTS verwijst naar LTS Investments, het vehikel dat de financiële belangen van de drie Braziliaanse families behartigt. Elke letter staat voor een lid van het trio. LTS One heeft volgens Reuters al ongeveer 1 miljard dollar belegd, maar het is niet bekend waarin. Evenmin is geweten welke financiële vuurkracht LTS One krijgt.