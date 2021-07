AB InBev-CEO Doukeris: 'Overnames zijn optie, maar we kijken toch vooral naar interne groei'

Michel Doukeris, de nieuwe CEO van AB InBev, is niet meteen van plan nieuwe overnames te doen. 'We willen vooral op eigen kracht groeien, ook met dranken die geen bier zijn.' AB InBev verkoopt nu zelfs flessenwater.

'Ik ben dolenthousiast om CEO van AB InBev te zijn.' Vier weken nadat hij officieel de fakkel overnam van Carlos Brito, zit Michel Doukeris nog vol frisse moed. Donderdag trad hij voor het eerst naar buiten als topman van de grootste brouwer van de wereld, door de resultaten van het tweede kwartaal te presenteren. Die zijn nog een verwezenlijking van zijn voorganger, die op de laatste dag van het kwartaal afzwaaide. Al had ook Doukeris een vinger in de pap. 'Voor ik het roer overnam, heb ik drie maanden nauw samengewerkt met Brito', zegt hij in een interview met De Tijd.

De Belgische bieren zijn erg belangrijk voor AB InBev. Ook voor mij. Ik heb Stella Artois gelanceerd in Zuid-Korea, China, India en Vietnam. Michel Doukeris CEO AB InBev

Bovendien was hij als directeur verantwoordelijk voor Noord-Amerika, een van de belangrijkste regio's van de brouwer van Stella Artois en Amerika's populairste bier Budweiser. Doukeris heeft er een carrière van 25 jaar opzitten bij AB InBev. Die begon onmiddellijk na zijn studies chemie en marketing. Na zijn eerste stappen bij de Braziliaanse docher AmBev verhuisde hij in 2009 naar China, waar hij drie jaar later het hoofd werd van de hele Aziatische afdeling. Sinds 2017 is hij directeur Noord-Amerika. Hij slaagde erin de krimpende merken Budweiser en Bud Light weer te doen groeien.

Het succes dat hij had in Azië en Amerika, moet Doukeris nu op wereldschaal waarmaken. Hoe hij dat exact zal doen, weet hij nog niet helemaal. 'Ik ben volop aan het luisteren naar onze mensen. Ik heb in de voorbije vier weken al met 250 collega's gesproken uit de hele wereld. Ik blijf ook de komende weken luisteren en reflecteren over de mogelijkheden die het bedrijf heeft, maar intussen heb ik wel al enkele prioriteiten vastgelegd.'

Blijven groeien

Corona te boven komen is prioriteit nummer één. 'Eerst en vooral wil ik er verder over waken dat het bedrijf goed uit de coronacrisis komt. Wat dat betreft, zijn we goed op weg. Onze omzet lag in het tweede kwartaal hoger dan in 2019, toen er nog geen corona was.'

Toch kreeg AB InBev donderdag rake klappen op de beurs. Het aandeel zakte 6 procent. Beleggers zijn teleurgesteld omdat de winst minder hard steeg dan verwacht. Bovendien verhoogde AB InBev zijn winstprognose niet, zoals gehoopt.

'We hebben met onze sterke groeicijfers aangetoond dat de vraag naar bier er is, en dat we daar goed op reageren', sust Doukeris. 'Qua winst hadden we te maken met hoge grondstofprijzen en valutaschommelingen, maar daar hadden we rekening mee gehouden. En we herhalen dat we ons sterk maken dat onze ebitda dit jaar 8 tot 12 procent zal groeien.'

Doukeris wil inzetten op producten die geen bier zijn. In China verkoopt AB InBev spuitwater en energiedrankjes.

Hoewel de korte termijn een uitdaging vormt, broedt Doukeris ook al op langetermijnplannen. 'Het is onze topprioriteit om organisch te groeien. We gaan investeren in ons bedrijf en onze merken. We moeten onze investeringen in succesvolle producten versnellen. Dan heb ik het over innovatie met nieuwe producten, maar ook in onze 'premiumisation'-strategie (inzetten op duurdere, meer premium bieren zoals Stella Artois, red.). Wat dat betreft, kunnen we rekenen op de vele Belgische bieren in onze portefeuille.'

Daarnaast wil hij ook investeren in gezonde producten. Hij haalt de alcoholvrije bieren van zijn bedrijf en Michelob Ultra aan. Dat Amerikaanse bier bevat weliswaar schadelijk alcohol, maar bevat minder calorieën dan andere bieren en heeft het imago van sportersbier.

Ook producten die geen bier zijn, worden steeds belangrijker. 'Denk aan hard seltzer (spuitwater met alcohol, red.) en kant-en-klare cocktails.' In China lanceerde AB InBev onlangs zelfs alcoholvrij water met fruitsmaak en energiedrankjes.

Steak met frieten en pralines

Daarnaast is digitalisering voor Doukeris een prioriteit. AB InBev lanceerde de voorbije jaren webwinkels voor zijn professionele klanten - de horeca en winkels - maar ook voor particulieren. 'Daar willen we verder mee gaan. Nu verkopen we er vooral bier op, maar dat kunnen we uitbreiden.'

Over overnames - jarenlang een van de belangrijkste groeipolen van het bedrijf - zegt hij niets, tot we er zelf over beginnen. 'Als ik zeg dat we willen investeren in ons bedrijf, heb ik het ook over overnames. We kijken altijd naar opportuniteiten. Maar vandaag kijken we toch vooral naar interne groei.'