AB InBev-CEO: 'Hoofdkwartier blijft in België'

Stella Artois-brouwer AB InBev wordt steeds internationaler. Maar Carlos Brito wil het hoofdkwartier in België houden. 'Dat zei ik net nog tegen jullie premier.'

Op de viering van de vijftigste verjaardag van De Tijd benadrukte AB InBev-CEO dat de grootste brouwer ter wereld zijn hoofdkantoor in Leuven wil houden. 'We zijn hier om te blijven. We hebben in de afgelopen jaren tientallen miljoenen geïnvesteerd in België. Biermerken zoals Stella Artois, Leffe en Hoegaarden komen van hier. Dit is de thuis van AB InBev .'

Brito vertelde de genodigden dat hij zijn engagement voor België vrijdag bevestigd heeft bij premier Charles Michel. Brito en Michel werden vrijdag in Brussel gekroond tot ere-ridder van de traditionele brouwersgilde Ridderschap van de Roerstok der Brouwers.

In zijn speech op de verjaardag van De Tijd probeerde Brito ook enkele mythes over hem de wereld uit te helpen. Toen hem gevraagd werd wat hij vond van zijn imago van cost-cutter, die elke euro tien keer omdraait voor hij hem uitgeeft antwoordde hij: 'Dat is fel overdreven. Daar is maar 10 procent van waar.'

©BELGA

Maar tegelijk benadrukte hij het belang van kosten onder controle te houden. 'Ik en mijn collega's gedragen ons in het bedrijf precies zoals thuis. Wees verantwoord. Wanneer je privé een hotel boekt, kijk je welk het duurste hotel is en welke prijs-kwaliteit het best past bij je behoeften. Een vijfsterrenhotel boeken? Dat is stelen van je aandeelhouders!'

De man die AB InBev mee heeft uitgebouwd van een regionale brouwer naar de grootste brouwer ter wereld gaf ook aan dat hij leeft voor zijn job. 'Werkt u net als Tesla-CEO Elon Musk 120 uur per week en komt u vijf dagen de fabriek niet uit?', werd hem gevraagd.

Brito antwoordde: 'Ik woon niet in de brouwerij. Ik heb een prachtig gezin. Het is gemakkelijk om één ding te doen óf het andere. Maar het gaat om het ene ding doen én het andere.'

'Je moet je leven en je werk op elkaar afstemmen. Ik slaag erin elk weekend thuis te zijn, maar het werk is 24/7 bij mij.'

Brito is er vast van overtuigd dat zijn bedrijf een langdurige en voorspoedige toekomst tegemoet gaat. Maar dreigt AB InBev niet in dezelfde benardere positie te verzeilen als de tabaksbedrijven?

'Alcohol is niet de nieuwe sigaret', antwoordde hij gedecideerd. 'Dat dat wel zo is, is u wellicht verteld door dezelfde persoon die zegt dat ik een extreme costcutter ben', zei hij met een glimlach.

'We zijn het eens met de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties: alcoholmisbruik valt niet te tolereren. Daar zijn we ronduit tegen. Wij maken bier met passie en de grootste zorg.'