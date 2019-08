AB InBev-CEO casht 23 miljoen via uitoefening opties

Carlos Brito speelt handig in op de hoge koers van AB InBev om aandelenopties ten gelde te maken. Hij boekt daarbij een omvangrijke meerwaarde.

Brito oefende een pakket van 464.349 aandelen uit voor 18,4 miljoen euro - tegen een prijs van 39,73 euro. Op 26 juli noteerde AB InBev tegen 90,51 euro . Aan die prijs verkocht Brito het pakket aan 42 miljoen euro. De totale meerwaarde was 23,6 miljoen euro.

Timing

De datum van de transactie is strategisch goed uitgekiend. Op 26 juli zette Bank of America Merrill Lynch 's werelds grootste brouwer op de kooplijst na een stevig kwartaalrapport. AB InBev is dit jaar aan een indrukwekkende beursklim bezig.