AB InBev al 25 procent hoger in 2019

De Belgisch-Braziliaanse bierbrouwer AB InBev herstelt van de klap die hij in 2018 op de beurs kreeg. Toen daalde de waarde van het bedrijf met bijna 40 procent. Sinds begin januari steeg de koers met een kwart van 57 euro per aandeel naar 71 euro.

Tijd kopen

Het resultaat? AB InBev heeft meer tijd om zijn hoge schuldenberg te verkleinen. Het bedrijf kocht tijd, want de looptijd van de nieuwe schulden is gemiddeld 20 jaar. Die van de oude 4,6 jaar.

Dat de schuldgraad van AB InBev amper daalde in 2018, deert de belegger niet. Vorig jaar had AB InBev 102,5 miljard dollar schulden. Dat was 4,6 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Een jaar eerder was de schuldratio 4,8.