'AB InBev best gewapend tegen kosteninflatie'

Bierbrouwers zullen hun kosten volgend jaar met 36 procent zien toenemen, raamt beurshuis Berenberg. 'AB InBev is met de dikste brutomarge in de sector het best gewapend'.

De stijgende grondstoffen- energie- en transportprijzen zetten een serieuze rem op de biersector. Volgens Berenberg zal de totale kost om bier te brouwen, gaande van water, gist en hop over blikjes en flesjes tot het palettransport, volgend jaar met 36 procent stijgen. Dat is volgens het beurshuis de grootste kosteninflatie in de sector in minstens tien jaar. Eerder sprak beurshuis JP Morgan zelfs van de grootste kosteninflatie ooit.

Die hogere kosten zullen niet allemaal tegelijk en voor iedereen even hard doorwegen. Bierreuzen werken voor hun bevoorrading met termijncontracten die over 12 maanden lopen. 'Maar het is een kwestie van tijd voor dit voelbaar zal worden', zegt analist Javier Gonzalez Lastra.

Brutomarge

Volgens Gonzalez Lastra is AB InBev het best geplaatst in de sector om die uitdaging het hoofd te bieden. 'Hoe hoger je winstmarge, hoe minder beter je opgewassen bent', zegt de analist. AB InBev heeft een brutomarge die 5 procentpunt hoger ligt dan Heineken en 10 procent hoger dan Carlsberg. Dat is meteen ook de reden waarom de producenten van geestrijke dranken minder lijden onder hogere kosten. Hun kostenplaatje is ruwweg hetzelfde als in de biersector maar dankzij hun hogere marges zijn ze beter opgewassen tegen schommelende grondstoffenprijzen.

AB InBev heeft volgens het rapport nog meer voordelen: hoe groter je marktaandeel, hoe meer ruimte je hebt om hogere kosten door te rekenen aan de consument. ' AB InBev draagt 49 procent van de biervolumes weg ten opzichte van 19 en 26 procent voor Heineken en Carlsberg die bovendien meer afhankelijk zijn van de zeer competitieve Europese markt. 'AB InBev kan zich sterken in de VS waar het bier Michelob Ultra met 15 procent per jaar groeit', schrijft Berenberg.