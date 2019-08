AB InBev betaalt 20 miljoen om brouwer niet te moeten overnemen

De Belgische brouwreus AB InBev betaalt een schadevergoeding van 20 miljoen dollar om het Amerikaanse Craft Brew Alliance niet te moeten overnemen. Dat laatste crasht op de beurs.

De Amerikaanse maker van speciaalbieren Craft Brew Alliance (CBA) verliest een vijfde van zijn beurswaarde op Wall Street. Veel beleggers hadden verwacht dat AB InBev een bod op de zevende grootste maker van speciaalbieren in de VS zou lanceren.

We zullen nog vele jaren samenwerken. Marcelo Michaelis Directeur AB InBev

In 2013 kocht de Belgische biergigant een belang van 31,3 procent in Craft Brew Alliance, met de optie om tot 23 augustus 2019 een bod te doen op de resterende aandelen. Als de Belgen daaraan zouden verzaken, had CBA recht op een schadevergoeding.

Beide partijen maakten vandaag bekend dat er geen bod komt. De distributieovereenkomst tussen hen blijft wel overeind. AB InBev verzorgt onder meer de export van de CBA-bieren, met merken als Kona, Widmer Brothers en Redhook.

Portland

Craft Brew Alliance werd in 2008 opgericht door de fusie van enkele kleinere brouwers in het noordwesten van de VS. In 2010 sloot het grotere Kona Brewing uit Hawai zich bij de alliantie aan. Het hoofdkwartier bevindt zich in Portland (Oregon), maar de groep telt vier brouwerijen verspreid over de VS. CBA bezit ook een portefeuille eigen cafés. Er werken 650 mensen.

Vorig jaar realiseerde CBA een omzet van 206 miljoen dollar, waarmee het een marktaandeel van 3,5 procent in de markt voor speciaalbieren in de VS bezet. Netto boekte de brouwer 4,1 miljoen dollar winst.

CBA-CEO Andy Thomas noemt de beslissing van AB InBev 'teleurstellend', maar stelt dat het management nu de tijd heeft om alternatieven te zoeken om maximale aandeelhouderswaarde te creëren. Het bedrijf zal de schadevergoeding gebruiken om extra te investeren.

AB InBev-directeur Marcelo Michaelis reageert dat beide bedrijven nog 'vele jaren' zullen samenwerken. AB InBev heeft nog tot 2028 een verdeelcontract met CBA, en het recht om jaarlijks 300.000 vaten met merken van CBA in zijn eigen brouwerijen te produceren. AB InBev heeft ook twee bestuurders bij CBA zitten.

Nog een poging?

Het beurshuis Cowen & Co sluit niet uit dat AB InBev over enkele jaren alsnog zal proberen om Craft Brew Alliance volledig over te nemen. Dat de Belgen nu geen bod uitbrengen, heeft deels te maken met de grote schuldenberg die topman Carlos Brito prioritair wil terugschroeven, stipt analist Vivien Azer aan.

We zullen nog vele jaren samenwerken. Marcelo Michaelis Directeur AB InBev

Het bedrijf is met zijn gezonde balans en vele artisanale merken interessant voor AB InBev, denkt Azer. AB InBev kampt in de VS met fors dalende volumes voor zijn pilsmerken Bud en Bud Light. Daarentegen is het Hawaiaanse merk Kona van CBA een van de sterkste groeiers. Ook op het Amerikaanse vasteland breekt het overal door.