AB InBev boekt grootste volumegroei in vijf jaar

Bierbrouwer AB InBev heeft in het tweede kwartaal in hectoliters 2,1 procent meer verkocht. De winst neemt meer dan verwacht toe.

Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat AB InBev in één kwartaal zo groeit. Daarmee komt CEO Carlos Brito zijn belofte na. Na de stabilisatie in 2018 zei hij dat de volumes in 2019 wél zouden groeien.