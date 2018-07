AB InBev boert achteruit in de Verenigde Staten

De omzet en de winst van AB InBev zijn in het tweede kwartaal toegenomen. Maar in liter verkocht de Belgisch-Braziliaanse brouwer minder dan analisten hadden verwacht. De VS blijven een probleem voor AB InBev.

In de drie maanden die eind juni eindigden boekte AB InBev 14 miljard dollar omzet, een stijging van 4,7 procent. Analisten hadden de lat een fractie lager gelegd, op 13,9 miljard.

De brutobedrijfswinst zonder eenmalige meevallers (genormaliseerde ebitda) steeg met 7 procent naar 5,6 miljard dollar. Analisten rekenden op 5,5 miljard.

De ebitda-marge van AB InBev lag op 39,7 procent. Dat is 85 basispunten meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De enige valse noot is het aantal verkochte liters bier. Die hoeveelheid steeg wel - met 0,8 procent naar 143,7 miljoen hectoliter - maar het resultaat ligt onder de 145,7 miljoen hectoliter waarop analisten hadden gerekend.

-5% Verenigde Staten Het verkochte volume bier is in de VS gedaald met 5 procent. De omzet daalde met 3,1 procent.

Dat de omzet stijgt terwijl de volumes dalen, heeft te maken met het feit dat AB InBev meer en meer inzet op duurdere bieren, waar meer winst mee kan worden gemaakt. Voorbeelde zijn Budweiser, Corona en Stella Artois. Die laatste is in België 'een gewoon pintje', maar daarbuiten een premiumbier. De drie topmerken van AB InBev stegen in omzet met 9,1 procent.

Amerikaans probleem

De Verenigde Staten blijven een probleem voor AB InBev. Het is - samen met Mexico, Brazilië en China - een van de belangrijkste markten, maar mensen drinken er maand na maand minder AB InBev-bier. Het verkochte volume bier is er gedaald met 5 procent. De omzet daalde met 3,1 procent. De ebitda met 7,4 procent. Daarmee doet AB InBev het iets slechter dan analisten hadden verwacht.

Met een marktaandeelverlies in de VS van 35 basispunten hebben we ons beste kwartaal qua marktaandeelresultaten in bijna vier jaar tijd neergezet AB InBev

AB InBev moest 35 basispunten marktaandeel afstaan aan de concurrentie. 'Met een marktaandeelverlies van 35 basispunten hebben we ons beste kwartaal qua marktaandeelresultaten in bijna vier jaar tijd neergezet', voegt AB InBev daar veelzeggend aan toe.

De volksbieren Budweiser en Bud Light verliezen terrein. Hun marktaandeel verkleint onder andere doordat bieren van kleinschaligere brouwers populairder worden. Daarnaast drinken Amerikanen vaker cocktails en wijn in plaats van bier.

AB InBev probeert het tij in de VS te keren door in te zetten op bieren met een hogere marge, zoals Michelob Ultra. Daarnaast kocht AB InBev de voorbije jaren ook populaire kleine brouwers, zoals Goose Island.