AB InBev bouwt fort tegen cyberaanvallen

AB InBev bevestigde donderdag aan het persagentschap Reuters dat het een afdeling voor cybersecurity opricht. Vanuit die nieuwe divisie, die wordt neergeplant in het Israëlische Tel Aviv, zal de brouwer potentiële cyberrisico's voor het bedrijf analyseren en nagaan hoe eventuele aanvallen kunnen worden afgewend. Hoeveel AB InBev investeert in de nieuwe afdeling werd niet bekendgemaakt.

Dat de brouwer zijn cyberfort uitgerekend in Tel Aviv neerpoot, hoeft niet te verrassen. Israël geldt als een van de meest geavanceerde landen voor cyberveiligheid. Veel multinationals hebben er al een cybersecurity-afdeling of namen onlangs beveiligingsbedrijfjes over.

AB InBev is nu dus de volgende in dat steeds langer wordende rijtje. Net als andere spelers in de sector werd het bedrijf al meermaals aangevallen door computercriminelen, zegt Luis Veronesi, het hoofd van AB InBevs risicobeheerafdeling aan Reuters. Die aanvallen waren volgens hem ofwel bedoeld om geld los te peuteren van de groep, ofwel om de productie in de war te sturen.