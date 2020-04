AB InBev brouwt geen Corona meer in Mexico, wel in Leuven

Op bevel van de Mexicaanse regering stopt AB InBev met de productie van Corona-bier. Andere brouwerijen nemen de productie over, waaronder de Stella-brouwerij in Leuven.

Vanaf zondag brouwt AB InBev geen Corona-bier meer in bakermat Mexico. De Mexicaanse regering legt het publieke leven stil door de uitbraak van het corona-virus en daarom moeten ook brouwerijen hun werkzaamheden stoppen. AB InBev probeert een uitzondering te krijgen, maar het ziet ernaar uit dat de Mexicaanse brouwerijen tot minstens 20 april stil liggen.

Corona-bier is erg belangrijk voor AB InBev. Naast Stella Artois en Budweiser is Corona een van de wereldwijde topmerken van de Belgisch-Braziliaanse brouwer. De verkoop van Corona groeide vorig jaar buiten zijn thuisland met 21 procent. Budweiser en Stella Artois groeiden veel minder buiten hun respectieve thuislanden: respectievelijk 3,3 en 6,5 procent.

Leuven

Toch maakt AB InBev zich geen zorgen. Tot een jaar geleden werd Corona alleen in Mexico gemaakt, maar vorig jaar begon de brouwreus het bier ook elders te maken. Ook in de brouwerij in Leuven maakt AB InBev sinds vorig jaar Corona. Ook de Amerikaanse pils Budweiser wordt er sinds vorig jaar gebrouwen.