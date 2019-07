AB InBev doet huiswerk over na mislukte beursgang

De afgelaste beursgang in Azië is een blamage voor de bierreus AB InBev en vertraagt de afbouw van de 100 miljard dollar hoge schuldenberg. Maar ook zonder beursgang moet het lukken.

Niet het verwachte champagnegeknal weerklonk vrijdagavond in de directiekamers van AB InBev, maar eerder het geluid van een leeg bierblikje dat met de blote hand samengeknepen wordt. De beursgang van de Aziatische tak van AB InBev gaat niet door wegens ‘de marktomstandigheden’: te weinig mensen en bedrijven wilden aandelen kopen voor de ‘grootste beursgang van het jaar’, want ze vonden ze te duur.

De verkoop van 15 procent van de aandelen van zijn Aziatische activiteiten kon AB InBev tot 9,8 miljard dollar (8,7 miljard euro) opleveren. De mislukking is een blamage voor topman Carlos Brito, zijn team en de begeleidende banken JPMorgan en Morgan Stanley.

Schuldenberg

De AB InBev-directie moet nu op zoek naar nieuwe manieren om de hoge schuldenberg te verkleinen. De brouwer van Stella Artois en Tripel Karmeliet torste in december 102,5 miljard dollar (91 miljard euro) schulden, een erfenis van de overname van zijn grote rivaal SABMiller in 2016. Die kostte 79 miljard pond (88 miljard euro). De schuldenberg van AB InBev bedraagt 4,6 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Terwijl AB InBev op lange termijn naar factor 2 wil en zijn aandeelhouders enkele maanden geleden beloofde in 2020 factor 4 te bereiken.

Dat doel kan AB InBev ook zonder Aziatische beursgang halen, zei Brito in mei. Ook analisten wijzen erop dat het mogelijk is. Mét beursgang zou de schuldratio volgens het beurshuis Berenberg dit jaar dalen naar 3,8 keer de ebitda en in 2020 naar 3,2. Zonder beursgang zal de schuldgraad in 2020 3,5 bedragen.

'Gewoon pintje'

De meeste analisten wijzen erop dat het gros van de inspanning van groei moet komen. Al jaren groeit de Belgisch-Braziliaanse brouwer door meer geld te vragen voor zijn bier, terwijl de verkoop in liters al bij al stabiel blijft. Merken die in eigen land een ‘gewoon pintje’ zijn zoals Budweiser in de VS en Stella Artois in België worden elders verkocht als premiumbier met dito prijskaartje. Meer omzet haalt de winst omhoog en de schuldgraad naar beneden. In Afrika en Azië hoopt AB InBev de volumes en de omzet te laten groeien.

De winst kan ook naar boven door in de kosten te snijden. Maar dat wordt niet eenvoudig. AB InBev rondt een besparingsoperatie van 3,2 miljard dollar af, die het te danken heeft aan de overname van SABMiller. Nieuwe reuzeovernames zijn geen realistische optie.

Waarnemers sluiten niet uit dat AB InBev het binnenkort nog een keer probeert.

Een andere mogelijkheid is... een beursgang van de Aziatische activiteiten. Waarnemers, onder wie de analisten van KBC Securities en het persbureau Bloomberg, sluiten niet uit dat AB InBev het binnenkort nog een keer probeert. De mislukking van afgelopen weekend maakt dat echter niet evident.

Brito en co. kunnen ook bedrijfsdivisies verkopen. In 2009 verkocht AB InBev zijn Zuid-Koreaanse en Oost-Europese activiteiten aan een investeringsfonds. Enkele jaren later kocht het de Koreaanse tak terug.