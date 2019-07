AB InBev drie jaar verbannen in New Delhi

De Indiase hoofdstad beschuldigt de brouwer van fraude. Drie jaar lang mag AB InBev geen bier meer verkopen in New Delhi.

De Belgische-Braziliaanse bierbrouwer AB InBev mag drie jaar lang geen bier verkopen in New Delhi, de hoofdstad van India. Het stadsbestuur zet de maker van Stella Artois op de zwarte lijst. Twee magazijnen van AB InBev zijn al verzegeld, meldt het persbureau Reuters.

De overheid beschuldigt het bedrijf van fraude. SABMiller, dat in 2016 de krachten bundelde met AB InBev, zou voor de overname hebben geknoeid met de streepjescodes op bierflesjes, waardoor handelaars accijnzen konden ontwijken.

AB InBev gaat in beroep en ontkent de aantijgingen.

Uitstalraam

Hoeveel omzet de groep dreigt mis te lopen, is niet duidelijk. Er zijn geen cijfers over de prestaties van AB InBev in de Indiase hoofdstad.