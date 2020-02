AB InBev en Coca-Cola in onlinemarktplaats voor drank en voeding

De twee drankreuzen kopen elk een belang van 33,3 procent in de Nederlandse onlinemarktplaats Foodl.

Foodl is een onlineplatform dat directe handel tussen drank- en voedingsprofessionals en leveranciers wil vergemakkelijken. Het platform wordt ondersteund door Bidfood, de grootste Nederlandse onlinemarktplaats voor voeding en drank.

Als de mededingingsautoriteiten de deal goedkeuren, krijgt Foodl er straks twee aandeelhouders van formaat bij: AB InBev en Coca-Cola . Ze zijn van plan elk 33,3 procent van de aandelen te verwerven. Voor welk bedrag is niet bekend.

95 Bijdrage Leveranciers betalen op Foodl een maandelijkse bijdrage van 95 euro en daarboven op een percentage van de omzet die via het platform wordt gegenereerd.

Foodl werd na een aanloopperiode in het najaar van 2019 gelanceerd. Het biedt 150 merken aan via zijn platform, zowel van bekende en lokale producenten als van start-ups. Voor het aanbieden van een assortiment op zijn digitale schappen, vraagt Foodl een maandelijkse bijdrage van 95 euro en daarboven op een percentage van de omzet die via het platform wordt gegenereerd. Dat percentage verschilt per productgroep.

De verantwoordelijkheid voor de bezorging van de producten ligt bij de leverancier.

Open platform

Momenteel is het platform open voor een 100-tal horecaprofessionals in Amsterdam. 'Kom je niet uit Amsterdam? Dan raden wij jou aan nog even te wachten. Ons platform groeit elke dag en we zullen snel uitbreiden met nieuwe producten, leveranciers én regio’s', klonk het eind januari bij de lancering van Foodl.