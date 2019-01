AB InBev en Dr. Pepper lanceren ‘Nespresso voor bier'

Inwoners van de Amerikaanse stad St. Louis in de staat Missouri kunnen sinds enkele weken een Drinkworks kopen. Dat is een apparaat dat cocktails en bier maakt zoals Nespresso en Senseo dat al jaren doen met koffie.

Leuvens labo

Het gaat om een testproject van de Belgisch-Braziliaanse biergroep AB InBev en de Amerikaanse frisdrank- en koffiemaker Keurig Dr. Pepper. De Amerikanen maakten het toestel en de Belgen ontwikkelden de bierbrouwsels in AB InBevs belangrijke onderzoekscentrum in Leuven.

Begin juni komt het toestel ook op de markt in Florida en Californië. 'Plannen om de Drinkworks buiten de VS en Canada te verkopen zijn er niet.'

Nauwe banden

Zo is Olivier Goudet, de voorzitter van de raad van bestuur van AB InBev, ook de CEO van Keurig Dr. Pepper-eigenaar JAB. Ex-JAB-CEO Peter Harf is de ex-voorzitter van AB InBev.

Het gaat onder anderen om de familie Van Damme, de Spoelberch, Cornet de Ways-Ruart en Pret de Roose de Calesberg. Ook de Colombiaanse ondernemersfamilie Santo Domingo zit zowel in AB InBev als in Jacobs Douwe Egberts.

AB InBev en frisdrank

De verwevenheid van de drankbedrijven en de toenadering die ze zoeken, is interessant. Zeker omdat waarnemers van AB InBev zich afvragen wat de volgende stap kan zijn van AB InBev. Het bedrijf is met afstand de grootste bierbrouwer ter wereld en ontstond door een reeks fusies en overnames.

Sinds AB InBev in 2016 het toenmalige nummer twee SABMiller overnam, zijn waarnemers het erover eens dat een nieuwe grote overname of fusie in de biersector niet meer mogelijk is. Misschien zijn frisdrank en koffie wel een mogelijkheid?