AB InBev en het gevecht met de schuldenberg

De overname van zijn grootste concurrent zadelde AB InBev op met een hoge schuldenberg. Met een schuldherfinanciering van 16 miljard dollar en een mogelijke beursgang van zijn Aziatische bedrijfstak probeert de bierbrouwer de groeiende zorgen bij beleggers weg te nemen.

De Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev steeg vrijdag ruim 3 procent op de Brusselse beurs na enkele nieuwsberichten over de schuldenberg van het bedrijf. De brouwer van de bieren Stella Artois, Leffe en Tripel Karmeliet bekijkt of hij een deel van zijn Aziatische afdeling naar de beurs brengt, meldt het persbureau Bloomberg.

De operatie zou zo'n 5 miljard dollar opleveren. De volledige Aziatische tak is in het scenario 70 miljard dollar (60 miljard euro) waard. Een optimistische inschatting, opperden enkele analisten, want het volledige bedrijf is 107 miljard euro waard.

'We geven nooit reacties op zulke berichten', antwoordt AB InBev-woordvoerder Ingvild Van Lysebetten op de vraag of het nieuws klopt. 'We zoeken altijd naar manieren om ons bedrijf duurzaam te laten groeien. De Aziatische markt is belangrijk voor ons, want ze is goed voor 20 procent van ons verkocht volume bier en 16 procent van onze omzet. Azië is een prioriteit voor AB InBev.'

Groeipiek

Bloomberg benadrukt dat de plannen in een vroeg stadium zitten en dat nog geen knopen zijn doorgehakt. AB InBev heeft alleen nog maar gesproken met enkele experts. Toch schoot het aandeel meteen fors omhoog, met een groeipiek van ruim 6 procent.

De stijging was ook deels te verklaren doordat AB InBev donderdag nabeurs een grote herfinanciering aankondigde. Het bedrijf gaf voor liefst 15,5 miljard dollar obligaties uit en herfinancierde er oudere obligaties ter waarde van 16 miljard dollar mee. De gemiddelde looptijd van de nieuwe schulden is 20 jaar, terwijl de ingekochte schulden gemiddeld 4,6 jaar liepen.

Met de koersreactie toonden beleggers hun goedkeuring voor de twee berichten. Met het geld van de mogelijke Aziatische beursgang kan AB InBev zijn schuldenberg aftoppen.

Die is hoog. In de eerste helft van 2018 had AB InBev netto 109 miljard dollar schulden. Dat was toen 4,9 keer meer dan de brutobedrijfswinst (ebitda). Mijlenver van de factor twee waar CEO Carlos Brito naartoe wil.

Rommelstatus

Er is kritiek op de schulden. De kredietbeoordelaar Moody's verlaagde in december zijn score voor AB InBev. De brouwer belandde drie trapjes boven de rommelstatus.

AB InBev zit opgescheept met veel schulden sinds het in 2016 SABMiller kocht. Die Brits-Zuid-Afrikaanse brouwer was het nummer twee van de wereld, na AB InBev. De Belgische biergroep telde een stevige 91,5 miljard euro neer om zijn grootste rivaal te kopen.

'Sinds enkele maanden zijn meer en meer aandeelhouders bezorgd over de schuldenberg', zegt beursanalist Wim Hoste (KBC Securities). Mede daardoor verloor het aandeel vorig jaar 38 procent van zijn waarde. Met de herfinanciering komt AB InBev de aandeelhouders tegemoet.

'De gemiddelde looptijd van AB InBevs schulden verlengt en zo neemt AB InBev risico weg.' De interest die AB InBev intekenaars betaalt, ligt iets hoger dan bij de oude obligaties, maar de brouwer verzekert zich van stabielere interestkosten.

Succesvol China

Met de Aziatische beursplannen stuurt AB InBev ook een geruststellend signaal. 'Al blijft het afwachten of er iets van aan is', zegt Hoste. 'Als AB InBev een divisie apart naar de beurs wil brengen, is de Aziatische in elk geval een logische keuze.'

In de VS sputtert AB InBev al enkele jaren, dus de Amerikaanse tak naar de beurs brengen is geen evidentie. 'De Zuid-Amerikaanse tak AmBev staat al op de beurs. AB InBev controleert 62 procent. Als dat percentage afneemt, dreigt het de controle te verliezen. Ook de zone Europa, Afrika en Midden-Oosten is niet echt een optie, want in verschillende Afrikaanse landen werkt AB InBev samen met de brouwer Castel.'

Dan blijft Azië over. 'En die markt doet het erg goed, zeker in China', zegt Hoste. In de eerste negen maanden van 2018 steeg de omzet in Azië met 5,7 procent naar 6,7 miljard dollar. De brutobedrijfswinst steeg met 10 procent naar 2,5 miljard dollar, waardoor de marge met 145 basispunten toenam tot 36,9 procent.

Halvering dividend

Voor Hoste hoeft AB InBev zijn Aziatische tak niet naar de beurs te brengen. 'AB InBev verlaagde onlangs zijn dividend en dat volstaat om de schuldverhouding tegen 2022 naar factor drie te brengen. Dat is aanvaardbaar voor een defensief bedrijf als AB InBev.'