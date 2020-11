AB InBev-familie investeert in gemberdrank

De familie de Mévius stapt samen met een Oostenrijkse investeerder in Gimber, een producent van gemberdrankjes uit Tubeke.

Gimber is een Belgische producent van een premium alcoholvrije gemberdrank. Het wordt als premiumdrank verdeeld in een reeks selecte winkelpunten in binnen- en buitenland.

Om de expansie van het bedrijf te versnellen stappen DLF Venture en Square One Foods in het kapitaal. Ze nemen een minderheidsbelang in het bedrijf. Ze zouden bij de operatie 0,8 miljoen euro in Gimber pompen. Oprichter en CEO Dimitri Oosterlynck behoudt de meerderheid van de aandelen. 'Samen met DLF en Square One Foods willen we onze positie in de categorie van alcoholvrije gemberdrank consolideren, nieuwe markten aanboren en nieuwe producten in dezelfde en aanleunende segmenten lanceren', zegt hij.

DLF Venture werd in 2016 in Luxemburg opgericht en is het investeringsfonds van de familie de Mévius. Frédéric de Mévius (ex-Verlinvest) is er voorzitter. Toen hij nog aan het roer stond van Verlinvest investeerde het vehikel - dat intussen volledig in handen is van de AB InBev-familie de Spoelberch - in tal van nichedranken (Vitamin Water, Vita Coco,...). Square One Foods, gebaseerd in het Oostenrijkse Linz, is een investeringsfonds dat zich uitsluitend toelegt op de voedings- en drankensector.