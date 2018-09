AB InBev-families stoppen 1,5 miljard euro in koffie

Alexandre Van Damme en enkele andere vermogende Belgen achter bierreus AB InBev hebben in totaal al 1,5 miljard euro geïnvesteerd in de uitbouw van een koffie-imperium. Dat leert onderzoek door de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad.

Het Financieele Dagblad boog zich over de grote koffiegroep die de Duitse investeringsmaatschappij JAB, van de steenrijke familie Reimann, in enkele jaren tijd bij elkaar heeft gepuzzeld. Door de overname van onder meer het Nederlandse Douwe Egberts en het Duitse Jacobs heeft JAB een koffie-imperium uitgebouwd met een omzet van ruim 10 miljard euro. Dat is bijna evenveel als marktleider Nestlé.