AB InBev halveert dividend

AB InBev-aandeelhouders krijgen een interim-dividend van 80 cent per aandeel in plaats van 1,60 euro, zoals in de voorgaande jaren.

Dat kondigt de Belgisch-Braziliaanse brouwer donderdag aan bij de presentatie van zijn derdekwartaalresultaten.

Daarnaast stelt de Raad van Bestuur van AB InBev een slotdividend voor van 1,00EUR per aandeel voor het boekjaar 2018, uit te betalen in mei 2019 na goedkeuring van de jaarlijkseaandeelhoudersvergadering, wat zou leiden tot een totale dividenduitbetaling van 1,80 EUR per aandeelvoor het boekjaar 2018.

'We herzien we onze dividenduitkering', klinkt het. 'Hierdoor kunnen we onze schulden verder afbouwen en sneller evolueren naar onze optimale kapitaalstructuur van ongeveer 2 keer de verhouding tussen onze nettoschuld en de ebitda.' Vandaag bedraagt de schuldenberg van AB InBev zo'n 4,7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda).

'Tegelijkertijd blijven we voorrang geven aan investeringen in organische groeimogelijkheden en creëren we een grotere financiële flexibiliteit.'

Geen verrassing

Het nieuws komt niet onverwacht. Heel wat beursanalisten haddenal geopperd dat een verlaging van het interim-dividend een goede zaak zou zijn.