AB InBev investeert 100 miljoen in Afrikaanse brouwerij

Door een nieuwe brouwerij van 100 miljoen dollar te bouwen in Tanzania, toont de brouwer AB InBev opnieuw dat hij fors wil inzetten op de Afrikaanse markt.

De Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev gaat een nieuwe brouwerij bouwen in het Afrikaanse land Tanzania. Daarvoor zal het bedrijf omgerekend 80 miljoen euro investeren.

'We verwachten in de komende maanden een stuk grond toegewezen te krijgen in de hoofdstad Dodoma', zegt woordvoerder Peter Dercon. 'De productie in de nieuwe brouwerij moet in de tweede helft van 2020 van start gaan.' Tegen die tijd zal de lokale verkoop van AB InBev naar verwachting dermate gestegen zijn, dat de huidige brouwerijen hun maximumcapaciteit bereiken.

Afrika in het vizier

Al langer is duidelijk dat AB InBev fors wil inzetten op de Afrikaanse markt. In Nigeria en Zuid-Afrika investeert het bedrijf op dit moment 500 miljoen euro in nieuwe brouwerijen.